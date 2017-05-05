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Юрий Калитвинцев: Погребняк? Главное - что на майке на груди написано, а не на спине

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев рассказал, почему не играет нападающий столичного клуба Павел Погребняк.

"Это как раз очень легко сделать. Павел знает отношение болельщиков к себе, у него есть имя, и его мотивировать не надо. Ему нужно показать себя. А выйдет он или нет, решаю я как тренер. Это не громкие слова, но у нас главное – то, что на майке на груди, а не на спине написано.

Сегодня Погребняк проигрывает конкуренцию и Луценко, и Бечираю. Сейчас у него будет больше времени сыграть – ввиду определённой ротации. А мотивирован он очень сильно. Единственное, мне кажется, что из-за сложившейся ситуации Павел немножко волнуется перед выходом на поле, как мальчишка прямо.

Он проигрывает конкуренцию не в команде ФНЛ, а в команде "Динамо" Москва. У нас все привыкли считать чужие деньги. Я узнал, какая у Погребняка зарплата, только потому, что об этом везде писали.

О контрактных условиях многих игроков имею очень отдалённое представление: у того чуть больше, у этого – чуть меньше. Меня это не интересует. И особенно не интересуют бонусы. Одному столько-то минут надо сыграть, другому – столько-то забить. Я чисто по-человечески прошу об этом мне не рассказывать.

Буду я знать, что человеку для получения бонуса не хватает пяти минут, а у нас в эти пять минут решается судьба сезона – по-человечески его вроде как и надо выпустить. С другой стороны, это будет в противовес команде.

Нет. У нас нет любимчиков. Думаю, ни один футболист не может предъявить мне претензии, почему он не играет. У нас играют не по ведомости", - цитирует Калитвинцева "Чемпионат".
Теги: Калитвинцев Динамо Погребняк
Сегодня, 11:55
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8
(2)
№8 Написал: Батяня Сочи (Сегодня, 13:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FCD 1923
Не пойму я этого Погребняка- вроде и желание играть есть, и в бой рвется и старается, но как-то криво у него всё получается. Уже даже и не верю, что его может прорвать. А ведь когда-то играл и забивал даже, не тот стал "Паша по воротам eбaшит".

Наверное возраст. И Пав уже не тот, и Керж, и Торбинский с Билом. Доигрывает поколение сборной Хиддинка, кто как может. Большинство тех "бронзовых парней" уже вообще не играет.


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Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012
№7 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 13:37) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Батяня
Динамо Москва видимо играет не в ФНЛ, а в английской Премьер-лиге.

Динамо, к сведению, уже давно в Российскую ПЛ вернулся.
Не пойму я этого Погребняка- вроде и желание играть есть, и в бой рвется и старается, но как-то криво у него всё получается. Уже даже и не верю, что его может прорвать. А ведь когда-то играл и забивал даже, не тот стал "Паша по воротам eбaшит".
Регистрация: 19.10.2008
№6 Написал: Valdesi0878014993 (Сегодня, 13:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Главное цифры в трудовом договоре и подписи, на остальное можно забить, что и было благополучно сделано Погребняком
Регистрация: 1.05.2017
№5 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 13:08) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Батяня
Цитата: Калитвинцев
Он проигрывает конкуренцию не в команде ФНЛ, а в команде "Динамо" Москва.
Динамо Москва видимо играет не в ФНЛ, а в английской Премьер-лиге.


Вполне откровенное высказывание: Погребняк - это не конкурент игрокам атаки Динамо М. Но в других командах ФНЛ еще вполне может попылить.
Регистрация: 3.06.2014
№4 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 13:04) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Главное сколько в конце месяца на карту капает


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 12:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Павел знает отношение болельщиков к себе, у него есть имя, и его имя" - ПАША ДЕРЕВО !!!!!!!
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: Батяня Сочи (Сегодня, 12:44) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Калитвинцев
Он проигрывает конкуренцию не в команде ФНЛ, а в команде "Динамо" Москва.
Динамо Москва видимо играет не в ФНЛ, а в английской Премьер-лиге.


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Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 12:16) #
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online

бревно?


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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