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Юрий Калитвинцев: Погребняк? Главное - что на майке на груди написано, а не на спине
Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев рассказал, почему не играет нападающий столичного клуба Павел Погребняк.
"Это как раз очень легко сделать. Павел знает отношение болельщиков к себе, у него есть имя, и его мотивировать не надо. Ему нужно показать себя. А выйдет он или нет, решаю я как тренер. Это не громкие слова, но у нас главное – то, что на майке на груди, а не на спине написано.
Сегодня Погребняк проигрывает конкуренцию и Луценко, и Бечираю. Сейчас у него будет больше времени сыграть – ввиду определённой ротации. А мотивирован он очень сильно. Единственное, мне кажется, что из-за сложившейся ситуации Павел немножко волнуется перед выходом на поле, как мальчишка прямо.
Он проигрывает конкуренцию не в команде ФНЛ, а в команде "Динамо" Москва. У нас все привыкли считать чужие деньги. Я узнал, какая у Погребняка зарплата, только потому, что об этом везде писали.
О контрактных условиях многих игроков имею очень отдалённое представление: у того чуть больше, у этого – чуть меньше. Меня это не интересует. И особенно не интересуют бонусы. Одному столько-то минут надо сыграть, другому – столько-то забить. Я чисто по-человечески прошу об этом мне не рассказывать.
Буду я знать, что человеку для получения бонуса не хватает пяти минут, а у нас в эти пять минут решается судьба сезона – по-человечески его вроде как и надо выпустить. С другой стороны, это будет в противовес команде.
Нет. У нас нет любимчиков. Думаю, ни один футболист не может предъявить мне претензии, почему он не играет. У нас играют не по ведомости", - цитирует Калитвинцева "Чемпионат".
"Это как раз очень легко сделать. Павел знает отношение болельщиков к себе, у него есть имя, и его мотивировать не надо. Ему нужно показать себя. А выйдет он или нет, решаю я как тренер. Это не громкие слова, но у нас главное – то, что на майке на груди, а не на спине написано.
Сегодня Погребняк проигрывает конкуренцию и Луценко, и Бечираю. Сейчас у него будет больше времени сыграть – ввиду определённой ротации. А мотивирован он очень сильно. Единственное, мне кажется, что из-за сложившейся ситуации Павел немножко волнуется перед выходом на поле, как мальчишка прямо.
Он проигрывает конкуренцию не в команде ФНЛ, а в команде "Динамо" Москва. У нас все привыкли считать чужие деньги. Я узнал, какая у Погребняка зарплата, только потому, что об этом везде писали.
О контрактных условиях многих игроков имею очень отдалённое представление: у того чуть больше, у этого – чуть меньше. Меня это не интересует. И особенно не интересуют бонусы. Одному столько-то минут надо сыграть, другому – столько-то забить. Я чисто по-человечески прошу об этом мне не рассказывать.
Буду я знать, что человеку для получения бонуса не хватает пяти минут, а у нас в эти пять минут решается судьба сезона – по-человечески его вроде как и надо выпустить. С другой стороны, это будет в противовес команде.
Нет. У нас нет любимчиков. Думаю, ни один футболист не может предъявить мне претензии, почему он не играет. У нас играют не по ведомости", - цитирует Калитвинцева "Чемпионат".
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