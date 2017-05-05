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09:58
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00:24
Матч ЦСКА - "Спартак" смотрело меньше людей, чем "Смехопанораму" в воскресенье в 8-20 утра (52)
Матч ЦСКА - "Спартак" смотрело меньше людей, чем "Смехопанораму" в воскресенье в 8-20 утра (52)
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Марко Трабукки: "Спартак" переплатил за Фернандо, но именно он сделал клуб чемпионом
Известный агент Марко Трабукки прокомментировал переход хавбека Лукаса Фернандо в "Спартак".
"Самые дорогие трансферы России и Италии - Фернандо и Игуаин. За них переплатили? Да. Но именно они сделали их клубы чемпионами. И это не случайность", - написал Трабукки в твиттере.
"Самые дорогие трансферы России и Италии - Фернандо и Игуаин. За них переплатили? Да. Но именно они сделали их клубы чемпионами. И это не случайность", - написал Трабукки в твиттере.
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