Марко Трабукки: "Спартак" переплатил за Фернандо, но именно он сделал клуб чемпионом

Известный агент Марко Трабукки прокомментировал переход хавбека Лукаса Фернандо в "Спартак".



"Самые дорогие трансферы России и Италии - Фернандо и Игуаин. За них переплатили? Да. Но именно они сделали их клубы чемпионами. И это не случайность", - написал Трабукки в твиттере.