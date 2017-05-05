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Марко Трабукки: "Спартак" переплатил за Фернандо, но именно он сделал клуб чемпионом

Известный агент Марко Трабукки прокомментировал переход хавбека Лукаса Фернандо в "Спартак".

"Самые дорогие трансферы России и Италии - Фернандо и Игуаин. За них переплатили? Да. Но именно они сделали их клубы чемпионами. И это не случайность", - написал Трабукки в твиттере.
Теги: Трабукки Спартак Фернандо
Сегодня, 13:06
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(3)
№4 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 13:39) #
  • +1
  •  (1)

Он жирный пляжник, говорили они )
Регистрация: 21.12.2016
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
За них переплатили? Да. Но именно они сделали их клубы чемпионами.

юве и так бы чесаионом был бы. тут мало вариаетов сейчас


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Батька (Сегодня, 13:25) #
  • +3
  •  (3)
online

Да Фернандо конечно это просто победа трансферная, 12 лямов за 24 летнего игрока такого уровня думаю что не сильно переплатили ... таких игроков такого уровня с таким пасом, отбором и не помню что бы в Спартаке были !!

То Шешуков, то Моцарт, то Комбаров в центре ... в общем и не было не когда опорного такого уровня мастерства !!

То что Глушаков забивает - это заслуга Фенрнандо он ему руки просто развязал, делай что хочешь Фернандо весь центр сам держит !!
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 13:22) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Фернандо это лучший опорник в Чемпионате России (особенно, то как он начинает атаку), так что если и переплатили, то самую малость, он того стоит. За Квинси Промеса то же самое говорили, но он свои деньги отбил с лихвой, и теперь можно продать за 25-30 млн.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
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