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Антонио Конте: Коста покинет "Челси"? Ничего не знаю об этом

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Диего Косты в китайский клуб.

"Я ничего не знаю об этом. Я не обсуждал будущее Косты. Для каждого игрока и сотрудника "Челси" важнее всего настоящее, нынешние задачи команды. Это важнее будущего. Мы должны быть собранными, чтобы правильно подготовиться к последним матчам", - цитирует Конте ВВС.
Теги: Конте Челси Коста
Сегодня, 21:24
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