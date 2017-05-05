Антонио Конте: Коста покинет "Челси"? Ничего не знаю об этом

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Диего Косты в китайский клуб.



"Я ничего не знаю об этом. Я не обсуждал будущее Косты. Для каждого игрока и сотрудника "Челси" важнее всего настоящее, нынешние задачи команды. Это важнее будущего. Мы должны быть собранными, чтобы правильно подготовиться к последним матчам", - цитирует Конте ВВС.