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Антонио Конте: Коста покинет "Челси"? Ничего не знаю об этом
Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Диего Косты в китайский клуб.
"Я ничего не знаю об этом. Я не обсуждал будущее Косты. Для каждого игрока и сотрудника "Челси" важнее всего настоящее, нынешние задачи команды. Это важнее будущего. Мы должны быть собранными, чтобы правильно подготовиться к последним матчам", - цитирует Конте ВВС.
"Я ничего не знаю об этом. Я не обсуждал будущее Косты. Для каждого игрока и сотрудника "Челси" важнее всего настоящее, нынешние задачи команды. Это важнее будущего. Мы должны быть собранными, чтобы правильно подготовиться к последним матчам", - цитирует Конте ВВС.
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