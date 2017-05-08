Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Андрей Тихонов: с качественными игроки можно строить команду, но и Каррера сыграл огромную роль

Главный тренер "Енисея", экс-хавбек "Спартака" Андрей Тихонов высказался о чемпионстве красно-белых.

– Болельщики 16 лет ждали этой победы, они вытерпели этот долгий срок, чем заслужили праздник. Красно-белые подтвердили, что в этом сезоне являются лидерами в нашем футболе.

- Ключевой ли вклад Карреры?

– Я думаю, что все в совокупности: и тот разговор игроков с болельщиками, после чего команда понеслась вверх, и, конечно же, тренер. Плюс футболисты, которых взяли перед началом сезона. Когда есть качественные игроки, то можно строить команду, но и Каррера сыграл огромную роль в победе.

Если "Спартак" никого не продаст, то и в следующем сезоне сможет рассчитывать на победу в чемпионате, – цитирует Тихонова ТАСС.
Теги: Тихонов Спартак
Сегодня, 11:20
Напечатать
2
(5)
№2 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 12:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Кепончег УЕФА
Тихонов, поработав тренером, знает, что говорить


В СИБИРИ в Андрее видят будущее нашего футбола, в отличие от того же Аленя. Тихонов полностью отдался футболу, а тот двуликий :то депутат, то якобы тренер, а в итоге- и ни там нет результата , ни в футболе.
Регистрация: 21.01.2016
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Тихонов, поработав тренером, знает, что говорить


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.