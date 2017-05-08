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Ассоциация футбольных журналистов выбрала Н'Голо Канте лучшим игроком Англии

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте признан лучшим игроком Англии в сезоне-2016/17 по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA).

За французского футболиста проголосовали 65% респондентов. Канте опередил партнера по "Челси" полузащитника Эдена Азара и хавбека "Тоттенхэма" Деле Алли.

Ранее Канте был назван лучшим футболистом сезона в премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

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Теги: Канте Челси
Сегодня, 15:54
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