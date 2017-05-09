Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Леонид Слуцкий побывал на матче "Челси" – "Мидлсбро"

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий побывал на игре 36-го тура чемпионата Англии "Челси" – "Мидлсбро" (3:0).

Рядом с тренером на трибуне сидел шоумен Семен Слепаков. Также в ложе присутствовали владелец лондонцев Роман Абрамович, наставник "Баварии" Карло Анчелотти и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Газета.ru
Теги: Слуцкий Челси
Сегодня, 08:52
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 08:59) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
У Слуцкого появились конкуренты.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.