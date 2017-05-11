Матье Вальбуэна: не думаю, что заслужил завершения карьеры в сборной из-за этого скандала

Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна огорчен тем, что больше не вызывается в сборную Франции. Он также заявил, что не знал о причастности игрока "Реала" Карима Бензема к шантажу футболиста."Я подал в суд против неизвестных людей, поскольку другого выбора не было. Если бы я знал об участии Бензема, то сам первый бы постарался с ним все решить.Не думаю, что заслужил завершения карьеры в сборной вот на этой ноте, из-за этого скандала. Я не хочу покидать сборную через черный ход", - сказал Вальбуэна.Напомним, Бензема ранее был отстранен от участия в играх за сборную Франции из-за причастности к шантажу футболиста Матье Вальбуэна.