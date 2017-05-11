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Валерий Газзаев: победе "Спартака" отношусь с безусловным уважением

Экс-наставник ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев рассказал о своем отношении к победе "Спартака" в чемпионате России.

"Чемпионский "Спартак" созрел во многом за счёт работы, которую провёл тренерский штаб Дмитрия Аленичева, а Массимо Каррера очень грамотно её продолжил. Чтобы сделать хорошую команду, имея классных исполнителей, нужно обязательно коллектив построить: вот универсальный закон для всех командных видов спорта. Команда "звёзд" и "команда-звезда" — совсем разные вещи.

Каррера - однозначно лучший тренер сезона. Может, он и сам этим фактом удивлён, потому что самостоятельного опыта у него не было, но факт есть факт: Каррера сумел решить задачу, которую до него не могли решить многие. Научить команду сражаться, сжав зубы, - это большая тренерская работа. Тяжёлая работа, часто неблагодарная и совершенно точно непубличная. Каррера её сделал, ему удалось сплотить футболистов и наладить внутренний микроклимат.

В спартаковском инструментарии появились и раскованность, и целеустремлённость в правильном балансе, а следом прорезался внутренний стержень, чего раньше не было. По каждому игровому эпизоду, по каждому забитому голу видно, что "Спартак" — команда. Он стал единым целым: руководство, игроки, тренерский штаб, болельщики — все работают на одну задачу. Важнее этого в футболе нет ничего. «Спартак» — чемпион по заслугам, с чем я его искренне поздравляю.

Рад ли я за "Спартак"? Это тема с подковыркой, потому что в Премьер-Лиге играет ЦСКА, в неё вернулось "Динамо": родные для меня клубы. Я сейчас радуюсь или огорчаюсь за футбол в целом, а к победе "Спартака" отношусь с безусловным уважением.

"Спартак" отныне в новом статусе: он теперь лидер российского футбола, который представит страну в Лиге чемпионов, по которому будут судить об уровне нашего чемпионата в целом. В этом смысле титул ко многому обязывает, игрокам и тренерам ещё предстоит это понять. И к Лиге чемпионов "Спартаку" нужно обязательно усилиться", - цитируют Газзаева "Аргументы и факты".
Теги: Газзаев Спартак
Сегодня, 15:54
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(5)
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:27) #
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Как-то пох на брехливого.
Укропу дать? smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 16:00) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чемпионский "Спартак" созрел во многом за счёт работы, которую провёл тренерский штаб Дмитрия Аленичева
Да закиньте на антресоль этот "багаж Аленичева",сдали его в камеру хранения.Этот "Спартак" уже полностью Карреры.
Регистрация: 8.05.2017
№1 Написал: Hitman (Сегодня, 15:58) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Валера,слишком много тебя,пошел в будку))
Регистрация: 20.04.2017
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