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Леонид Трахтенберг: Каррера не допустит эйфории. Сто процентов!
Глава пресс-службы "Спартака" Леонид Трахтенберг уверен, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера не допустит расслабленности у своих игроков после завоевания чемпионского титула.
– Теперь интересно, что будет дальше со "Спартаком". Футбольные люди уверены, что Массимо эйфории не допустит.
– Сто процентов! Эйфория ему вообще несвойственна. Показательный момент – в декабре "Спартак" ушел на перерыв лидером. Отрыв пять очков. Так на сборах Массимо стал еще требовательнее, чем в первой половине сезона! Нагрузки увеличил, гайки закрутил. Ребята поражались.
Знаете, в чем парадокс Карреры? Бывший защитник, специалист по работе в обороне никогда не играет на ничью! Исключительно на победу! Нас ведь весной и с "Зенитом", и с ЦСКА ничья устраивала – но кто скажет, что "Спартак" не хотел выиграть?
Вспоминаю товарищеский матч СССР – Швеция перед чемпионатом мира-1982. После первого тайма – 0:0, в раздевалке слово берет Лобановский: "Молодцы, не пропустили…" Бесков перебивает: "Да какие молодцы?! Где голы? Как забивать собираетесь?" Симонян, Гуляев, Бесков, Романцев всегда делали ставку на атакующий футбол. В этом смысле Каррера – настоящий спартаковец.
СЭ
– Теперь интересно, что будет дальше со "Спартаком". Футбольные люди уверены, что Массимо эйфории не допустит.
– Сто процентов! Эйфория ему вообще несвойственна. Показательный момент – в декабре "Спартак" ушел на перерыв лидером. Отрыв пять очков. Так на сборах Массимо стал еще требовательнее, чем в первой половине сезона! Нагрузки увеличил, гайки закрутил. Ребята поражались.
Знаете, в чем парадокс Карреры? Бывший защитник, специалист по работе в обороне никогда не играет на ничью! Исключительно на победу! Нас ведь весной и с "Зенитом", и с ЦСКА ничья устраивала – но кто скажет, что "Спартак" не хотел выиграть?
Вспоминаю товарищеский матч СССР – Швеция перед чемпионатом мира-1982. После первого тайма – 0:0, в раздевалке слово берет Лобановский: "Молодцы, не пропустили…" Бесков перебивает: "Да какие молодцы?! Где голы? Как забивать собираетесь?" Симонян, Гуляев, Бесков, Романцев всегда делали ставку на атакующий футбол. В этом смысле Каррера – настоящий спартаковец.
СЭ
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