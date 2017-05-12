Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Леонид Трахтенберг: Каррера не допустит эйфории. Сто процентов!

Глава пресс-службы "Спартака" Леонид Трахтенберг уверен, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера не допустит расслабленности у своих игроков после завоевания чемпионского титула.

– Теперь интересно, что будет дальше со "Спартаком". Футбольные люди уверены, что Массимо эйфории не допустит.

– Сто процентов! Эйфория ему вообще несвойственна. Показательный момент – в декабре "Спартак" ушел на перерыв лидером. Отрыв пять очков. Так на сборах Массимо стал еще требовательнее, чем в первой половине сезона! Нагрузки увеличил, гайки закрутил. Ребята поражались.

Знаете, в чем парадокс Карреры? Бывший защитник, специалист по работе в обороне никогда не играет на ничью! Исключительно на победу! Нас ведь весной и с "Зенитом", и с ЦСКА ничья устраивала – но кто скажет, что "Спартак" не хотел выиграть?

Вспоминаю товарищеский матч СССР – Швеция перед чемпионатом мира-1982. После первого тайма – 0:0, в раздевалке слово берет Лобановский: "Молодцы, не пропустили…" Бесков перебивает: "Да какие молодцы?! Где голы? Как забивать собираетесь?" Симонян, Гуляев, Бесков, Романцев всегда делали ставку на атакующий футбол. В этом смысле Каррера – настоящий спартаковец.

СЭ
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 09:36
Напечатать
3
(4)
№3 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 10:10) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: voldemar
ssskkkbbb,
Цитата: ssskkkbbb
и тут Остапа понесло))))
Остапу до Плаческу,как до Пекина на коленях.


Согласен на все 100% , кроме смешной фамилии Трахтенберг похвастать нечем)))


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№2 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 10:07) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
ssskkkbbb,
Цитата: ssskkkbbb
и тут Остапа понесло))))

Остапу до Плаческу,как до Пекина на коленях.
Регистрация: 8.05.2017
№1 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 09:56) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
"Каррера – настоящий спартаковец."

и тут Остапа понесло))))


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.