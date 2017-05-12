Футболист "Ювентуса" Дани Алвес признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, информирует твиттер УЕФА.Напомним, в ответном матче против "Монако" бразильский защитник отметился голом, поразив ворота соперника ударом с лета из-за штрафной.