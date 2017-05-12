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13:41
ЦСКА получил лицензию РФС и УЕФА (2)
ЦСКА получил лицензию РФС и УЕФА (2)
11:58
Хавьер Грасия: понимаю, что Бердыев долго руководил "Рубином", но мы хотим выиграть третий матч подряд (1)
Хавьер Грасия: понимаю, что Бердыев долго руководил "Рубином", но мы хотим выиграть третий матч подряд (1)
11:00
Лоськов возвращается, "Ленинград" едет на юбилей "Крыльев", а "Спартак" сыграет в статусе чемпиона. Превью 28-го тура РФПЛ (2)
Лоськов возвращается, "Ленинград" едет на юбилей "Крыльев", а "Спартак" сыграет в статусе чемпиона. Превью 28-го тура РФПЛ (2)
05:50
Сергея Карасева переведут в ФНЛ? (4)
Сергея Карасева переведут в ФНЛ? (4)
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Сначала тебя выбивает из Лиги Чемпионов "Ростов", а затем ты выходишь в финал Лиги Европы. "Аяксу" остался один шаг до титула (5)
Сначала тебя выбивает из Лиги Чемпионов "Ростов", а затем ты выходишь в финал Лиги Европы. "Аяксу" остался один шаг до титула (5)
Дани Алвес признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Футболист "Ювентуса" Дани Алвес признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, информирует твиттер УЕФА.
Напомним, в ответном матче против "Монако" бразильский защитник отметился голом, поразив ворота соперника ударом с лета из-за штрафной.
Напомним, в ответном матче против "Монако" бразильский защитник отметился голом, поразив ворота соперника ударом с лета из-за штрафной.
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