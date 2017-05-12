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Дани Алвес признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Футболист "Ювентуса" Дани Алвес признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, информирует твиттер УЕФА.

Напомним, в ответном матче против "Монако" бразильский защитник отметился голом, поразив ворота соперника ударом с лета из-за штрафной.


Теги: Дани Алвес Ювентус
Сегодня, 15:41
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