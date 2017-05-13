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Станислав Черчесов: в финале Лиги чемпионов буду болеть за "Ювентус"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов завил, что в финале Лиги чемпионов будет болеть за "Ювентус".

"Оба полуфинала мне понравились, в финал вышли те команды, которые были потенциально сильнее, теперь все покажет финал.

Буду болеть за "Ювентус". Объясню почему: в том году, когда я выбрал Буффона на приз лучшему игроку года, некоторые удивились. А вот теперь он в финале Лиги чемпионов, и я желаю ему победы", - цитирует Черчесова ТАСС.
Теги: Черчесов Ювентус
Сегодня, 09:37
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