Вадим Скрипченко: мы ошиблись, а "Зенит" использовал элементарные моменты

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко прокомментировал поражение своей команды в матче против "Зенита" (1:3) в двадцать восьмом туре РФПЛ.



"Что случилось в первом тайме? Один известный тренер сказал, что сомнение в своих возможностях является опаснее любого соперника. Эта фраза применима к нашей игре. "Крылья" умеют комбинировать, создавать моменты, но произошедшее - следствие того, что команда не была готова психологически к стартовому натиску. Это даже и давлением нельзя назвать. Мы ошиблись, а "Зенит" использовал элементарные моменты" - сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол".