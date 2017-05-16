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Стипе Плетикоса: думаю, у Медведева есть шансы стать одним из лучших голкиперов в России

Экс-голкипер "Спартака", "Ростова" и сборной Хорватии Стипе Плетикоса ответил на вопрос по поводу вратаря "Ростова" Никиты Медведева и его шансов стать одним из лучших голкиперов в России.

"Думаю, что у него есть шанс. Он провёл сумасшедшую серию из 10 матчей без пропущенных мячей. Это придаст ему ещё уверенности.

Выступление "Ростова" в еврокубках? Супер, молодцы, я такого не ожидал. Честно, не ожидал, что "Ростов" будет играть почти на равных не только дома, но и на выезде с такими грандами, как "Бавария" и "Атлетико", - цитирует Плетикосу "Чемпионат".
Теги: Плетикоса Медведев Ростов
Сегодня, 14:42
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