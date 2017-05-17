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Андрей Синицын: "Спартак" красиво со всех турниров ушел, и все сейчас им восхищаются

После поражения в выездном матче против "Зенита" голкипер "Краснодара" Андрей Синицын прокомментировал итоги игры.

– Обидно и досадно, что проиграли, – признался игрок. – У нас, тем более, были моменты, чтобы выровнять игру по результату. Немного не хватило раскованности в начале матча. Скованно играли и совершали какие-то непонятные ошибки, которые привели к голу в наши ворота. Не проснулись немножко. А так... Хорошая игра, открытая. Будем стараться дальше играть лучше.

– Команда нервничала? Все-таки определяющий матч в сезоне для "Краснодара"?
– Это еще не решающий матч: остается одна игра. Есть еще теоретические шансы попасть в еврокубки. Надо стараться и биться.

– Но сейчас "Ростов" обошел вас, казалось бы, фаворита.
– Ну, фаворитами мы были только на бумаге. У "Ростова" будет еще непростая игра, у нас – дальний выезд. Надеюсь, что все сложится так, что играть в Европе будем мы.

– Можно сказать, что это был один из лучших сезонов лично для вас?
– Ребята помогают, конечно. Не так много моментов у наших ворот, но если что-то и доходит, стараюсь помочь. Сегодня немного не получилось. Сложная ситуация была. Хотим, стараемся играть чуть острее в атаке, но не всегда получается.

– Создается впечатление, что "Краснодару" сейчас не хватает просто скорости.
– Это, если смотреть на фоне команд, которые играют в обороне. Когда нет свободных зон, куда бежать, нет возможности играть быстро. Были бы зоны, играли бы открыто – и игра стала бы быстрее. С командами, которые нам в последнее время попадались – с нижней части таблицы, было сложно поэтому. Они не давали нам играть, грамотно оборонялись, используя свои сильные стороны.

– Но сегодня "Зенит" особо не следил за обороной, а моментов все равно было мало.
– Ну, да... Не знаю, с чем это связано.

– Если "Краснодар" не попадает в Лигу Европы, это провал?
– Я считаю, что да. Потому что по нашим амбициям, по составу, мы должны были попадать в Лигу Европы. Но шансы еще есть.

– Кто больше заслуживает играть в Лиге Чемпионов – ЦСКА или "Зенит"?
– Не знаю. Весной все неровно шли. У "Зенита", по-моему, было больше провальных игр, неярких. ЦСКА где-то смотрелся более цельно и больше заслуживает. Но это сугубо мое личное мнение.

– А кто же лучший голкипер сезона?
– Много ярких выступлений. Взять того же Медведева с его сумасшедшей серий. Акинфеев на уровне. Ребров. Много, кто себя проявляет здорово из вратарей, поэтому не могу выделить кого-то одного.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Краснодар Зенит Синицын
Сегодня, 22:32
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№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:35) #
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online

Ростов более достоин играть в еврокубках!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: Hitman (Сегодня, 22:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
вот чмошник,а Краснодар погнался за двумя зайцами и везде обосрался,да еще и Ростов вас обошел,лузер завистливый
Регистрация: 20.04.2017
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