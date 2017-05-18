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Стипе Плетикоса: был бы очень рад вернуться в "Спартак"

Бывший вратарь "Спартака" Стипе Плетикоса рассказал, что в будущем хотел бы вернуться в стан красно-белых.

"Надеюсь, что в будущем стану функционером. Сейчас учусь в тренерской академии при федерации. Ещё изучаю спортивный менеджмент в Сплите. Был бы очень рад вернуться в "Спартак". Но в футболе нет никаких гарантий. Поэтому я выбираю то, что лучше для моих детей.

Слышал, что Селихов хочет со мной поработать. Мы переписываемся. Саня – очень хороший парень. Недавно прислал мне фотографию, где "Спартак" играл в Кубке УЕФА с "Удинезе". На первом плане я, а за воротами мальчик, подающий мячи, – Селихов. Вернуться, конечно, хочу. Это будут лучшие эмоции", - цитирует Плетикосу "Чемпионат".
Теги: Спартак Плетикоса
Сегодня, 09:59
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:11) #
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Болеет за:
ЦСКА
вот с уровнем его игры - мог бы многому научить, будучи тренером вратарей
но быть тренером и быть игроком - все таки разное
тем более это касается больше темы главного тренера, нежели профильных


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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