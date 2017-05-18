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Юрий Красножан: при любом тренере "Зенит" ожидал такой сезон
Экс-наставник ряда российских клубов Юрий Красножан высказал мнение по поводу ситуации в "Зените".
"Думаю, ЦСКА прошел сезон ровнее "Зенита", особенно весеннюю часть. Учитывая оставшиеся игры - "Зенит" играет с "Локомотивом", а ЦСКА с "Анжи", - всё-таки считаю "армейцев" фаворитами в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов.
Не думаю, что проблема в Луческу. Учитывая все привходящие обстоятельства, комплектацию команды, наверное, при любом тренере "Зенит" ожидал такой сезон", - сказал Красножан в эфире телеканала "Россия 24".
Чемпионат
"Думаю, ЦСКА прошел сезон ровнее "Зенита", особенно весеннюю часть. Учитывая оставшиеся игры - "Зенит" играет с "Локомотивом", а ЦСКА с "Анжи", - всё-таки считаю "армейцев" фаворитами в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов.
Не думаю, что проблема в Луческу. Учитывая все привходящие обстоятельства, комплектацию команды, наверное, при любом тренере "Зенит" ожидал такой сезон", - сказал Красножан в эфире телеканала "Россия 24".
Чемпионат
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