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Юрий Красножан: при любом тренере "Зенит" ожидал такой сезон

Экс-наставник ряда российских клубов Юрий Красножан высказал мнение по поводу ситуации в "Зените".

"Думаю, ЦСКА прошел сезон ровнее "Зенита", особенно весеннюю часть. Учитывая оставшиеся игры - "Зенит" играет с "Локомотивом", а ЦСКА с "Анжи", - всё-таки считаю "армейцев" фаворитами в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов.

Не думаю, что проблема в Луческу. Учитывая все привходящие обстоятельства, комплектацию команды, наверное, при любом тренере "Зенит" ожидал такой сезон", - сказал Красножан в эфире телеканала "Россия 24".

Чемпионат
Теги: Красножан Зенит
Сегодня, 15:59
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№1 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 16:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
ой да ладно цену то себе набивать
Регистрация: 3.02.2011
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