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Алишер Усманов предложил 1,3 миллиарда долларов за оставшиеся акции "Арсенала"

Бизнесмен Алишер Усманов предложил американцу Стэну Кронке 1,3 млрд долларов за акции лондонского "Арсенала", передает Financial Times.

Напомним, что доля российского предпринимателя в клубе составляет 30,04%, тогда как у главного акционера "канониров" - американского предпринимателя Кронке в наличии 67,05% акций. Предложение о продаже контрольного пакета акций было сделано Усмановым в апреле. По данным издания, Кронке не заинтересован в продаже своей доли, но пока официально не ответил российскому бизнесмену.
Теги: Усманов Арсенал
Вчера, 23:29
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№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:20) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Сливает бабло за бугор. Скоро тут за жопу возьмут.
Ну и пи3дуй, узбек чертов, и дружков своих из правительства прихвати...
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Лондонский Арсенал- он ведь тоже Красно-Белый..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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