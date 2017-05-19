Алишер Усманов предложил 1,3 миллиарда долларов за оставшиеся акции "Арсенала"

Бизнесмен Алишер Усманов предложил американцу Стэну Кронке 1,3 млрд долларов за акции лондонского "Арсенала", передает Financial Times.Напомним, что доля российского предпринимателя в клубе составляет 30,04%, тогда как у главного акционера "канониров" - американского предпринимателя Кронке в наличии 67,05% акций. Предложение о продаже контрольного пакета акций было сделано Усмановым в апреле. По данным издания, Кронке не заинтересован в продаже своей доли, но пока официально не ответил российскому бизнесмену.