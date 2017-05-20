"Монако" рассчитывает на новые контракты с Радамелем Фалькао и Килианом Мбаппе

"Монако" подпишет новые контракты с нападающим Радамелем Фалькао и Килианом Мбаппе, сообщает GFFN.Текущее соглашение 31-летнего колумбийца действительно до 2018 года. Кроме того, монегаски хотят улучшить условия 18-летнего француза из-за проявленного к игроку интереса топ-клубов Европы.