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Константин Сарсания: админресурс "Спартака" где-то чувствовался, но они стали чемпионами не из-за него (27)
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09:45
Попадёт ли "Арсенал" в четвёрку, станет ли "Реал" чемпионом и другие интриги последних туров в европейских топ-чемпионатах
Попадёт ли "Арсенал" в четвёрку, станет ли "Реал" чемпионом и другие интриги последних туров в европейских топ-чемпионатах
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Болельщики "Шальке" смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе благодаря чипу на клубных майках
Болельщики "Шальке" смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе благодаря чипу на клубных майках
"Монако" рассчитывает на новые контракты с Радамелем Фалькао и Килианом Мбаппе
"Монако" подпишет новые контракты с нападающим Радамелем Фалькао и Килианом Мбаппе, сообщает GFFN.
Текущее соглашение 31-летнего колумбийца действительно до 2018 года. Кроме того, монегаски хотят улучшить условия 18-летнего француза из-за проявленного к игроку интереса топ-клубов Европы.
Газета.ru
Текущее соглашение 31-летнего колумбийца действительно до 2018 года. Кроме того, монегаски хотят улучшить условия 18-летнего француза из-за проявленного к игроку интереса топ-клубов Европы.
Газета.ru
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