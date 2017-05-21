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Александр Коларов: если мы не завоевали трофеи, значит, сезон нельзя признать хорошим
Защитник "Манчестер Сити" Александр Коларов подвел итоги сезона для его команды.
"Если мы не завоевали трофеи, значит, сезон нельзя признать хорошим. Но мы заметно прибавили. Сейчас команда сильнее, чем в начале этого сезона. Мы намерены побеждать в премьер-лиге и Лиге чемпионов. Уверен, что в будущем мы выполним поставленные задачи. "Манчестер Сити" – лучшая команда в Англии", - цитирует Коларова Tmw.
"Если мы не завоевали трофеи, значит, сезон нельзя признать хорошим. Но мы заметно прибавили. Сейчас команда сильнее, чем в начале этого сезона. Мы намерены побеждать в премьер-лиге и Лиге чемпионов. Уверен, что в будущем мы выполним поставленные задачи. "Манчестер Сити" – лучшая команда в Англии", - цитирует Коларова Tmw.
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