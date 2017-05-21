Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто займет 2 место?
Новости партнеров
Лента новостей:
Ивелин Попов: надеюсь, во втором тайме мы исправим ситуацию
Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов в эфире телеканала "Футбол 1" в перерыве матча 30-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:2) прокомментировал игру команды.
"Будучи чемпионами, мы уже выиграли у "Терека" и "Амкара". Сегодня просто так получается. Надеюсь, во втором тайме мы исправим ситуацию", – сказал Попов.
"Будучи чемпионами, мы уже выиграли у "Терека" и "Амкара". Сегодня просто так получается. Надеюсь, во втором тайме мы исправим ситуацию", – сказал Попов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.