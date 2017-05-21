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Ивелин Попов: надеюсь, во втором тайме мы исправим ситуацию

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов в эфире телеканала "Футбол 1" в перерыве матча 30-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:2) прокомментировал игру команды.

"Будучи чемпионами, мы уже выиграли у "Терека" и "Амкара". Сегодня просто так получается. Надеюсь, во втором тайме мы исправим ситуацию", – сказал Попов.
Сегодня, 16:03
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№1 Написал: debil (Сегодня, 16:49) #
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Последний тур сдали уфе стали чемпионами сейчас сдают арсеналу и что вслед году тоже чемп..короче сдай последний матч и будешь первым

Ну где бараньи яйца ребров вы не мужики так мальчики онанисты
Регистрация: 30.06.2016
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