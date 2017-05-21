Ивелин Попов: надеюсь, во втором тайме мы исправим ситуацию

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов в эфире телеканала "Футбол 1" в перерыве матча 30-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:2) прокомментировал игру команды."Будучи чемпионами, мы уже выиграли у "Терека" и "Амкара". Сегодня просто так получается. Надеюсь, во втором тайме мы исправим ситуацию", – сказал Попов.