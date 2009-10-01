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Денис Глушаков снова затроллил "Зенит" в твиттере (фото)

Звание главного "твиттераста" российского футбола у замолчавшего в соцсетях Романа Широкова стремительно перехватывает Денис Глушаков. Капитан "Спартака", ранее уже отмечавшийся в пикировках с твиттером "Зенита", снова потроллил петербуржцев после сегодняшней новости о снятии газона на "Санкт-Петербург Арене".

Денис Глушаков снова затроллил "Зенит" в твиттере (фото)
Теги: Глушаков Зенит Фото
Сегодня, 18:59
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№71 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 20:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DimonSM
как говорится, надо за слова отвечать, сами же в твиттере в прошлом году написали, когда чемпионами станете, тогда и отметим... нус?))... пришлось напомнить...


Пацанство это нормально, но это не мужественность. Остынь. "И за базар ответил". 90- давно ушли, я даже по кладбищенской теме это вижу.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№70 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Глушаков от чистого сердца приносит благодарность, что именно на этом стадионе на неделю раньше запланированного решилась судьба золотых медалей.

Всегда пожалуйста. Хорошо что вы понимаете свою роль калифа на час, и цените возможность играть ее на неделю дольше.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№69 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 20:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Карасик
Цитата: tfu
Просто оставлю это здесь

Ой, уж все это давно видели))

Видели? Ложку бери и черпай глубже.видел он..дословно сказал что спартак он ненавидит.Значит и тех кто ему сейчас жопу лижет.таких карасиков тоже..


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"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
№68 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:13) #
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online

Цитата: DimonSM
ак говорится, надо за слова отвечать, сами же в твиттере в прошлом году написали, когда чемпионами станете, тогда и отметим... нус?))... пришлось напомнить...


Можно более детально эту темку?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№67 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Mitrich
кругом одни понты и мечты. Наверное это нормально.)))

Да нет тут ничего нормального, посмотри как ведут себя настоящие чемпионы в различных видах спорта, ты встречал что-нибудь подобное? Здесь же, образец дремучести.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№66 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 20:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
Вот ведь дурачек. Ну да, везде косяки можно найти, НО!!! стал чемпионом - будь мужчиной. Видимо мужик еще тот, а коли в следующем пролетишь что пи3деть будешь?
До 30 лет думающих мужиков очень мало, кругом одни понты и мечты. Наверное это нормально.)))


как говорится, надо за слова отвечать, сами же в твиттере в прошлом году написали, когда чемпионами станете, тогда и отметим... нус?))... пришлось напомнить...
Регистрация: 17.07.2014
№65 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 20:10) #
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online

Срочно пожарный расчёт на ветку !!!!!!..... Сгорит жеж всё .....
Регистрация: 21.01.2016
№64 Написал: Команда Зенит. (Сегодня, 20:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Уже писал, но так и получается сайт высеров чмошника глухаря.
Регистрация: 23.04.2017
№63 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:09) #
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online

Странная реакция болельщиков Зенита на эту новость.
Глушаков от чистого сердца приносит благодарность, что именно на этом стадионе на неделю раньше запланированного решилась судьба золотых медалей.
Я уверен, Глушаков все это не со зла, и предлагает от всей души отметить это событие со своими друзьями из ФК Зенит.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№62 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 20:08) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот ведь дурачек. Ну да, везде косяки можно найти, НО!!! стал чемпионом - будь мужчиной. Видимо мужик еще тот, а коли в следующем пролетишь что пи3деть будешь?
До 30 лет думающих мужиков очень мало, кругом одни понты и мечты. Наверное это нормально.)))


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№61 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:07) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tfu
Просто оставлю это здесь

аха-ха...и они еще что-то про Дзюбу лопочат...у самих капитан-проститутка...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№60 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 20:07) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец, Денис!!! Просто убил бомжей. Особенно трофеем. Бомжи в ступоре.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
№59 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:06) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ММВ
Ждем ответа от зенита!)
Они не могут - гузна штопают и все их высеры именно оттуда!


--------------------
..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№58 Написал: Кристоф (Сегодня, 20:05) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
]
Цитата: Black Fox
Спартаковцы, что болелы, что игроки, похожи на бомжа, который вдруг нашел чемодан с деньгами, второй раз в жизни помылся, купил пиджак и ввалился в клуб миллионеров, где начинает гнуть пальцы и рисоваться, не понимаю, что в этом клубе каждый член тратит такую сумму на чаевые официанту.

прямо в точку описал один всем известный клуб с берегов Невы после прихода туда богатого спонсора. Аристократ ху.ев.
Регистрация: 16.08.2008
№57 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:03) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Просто оставлю это здесь

Сказал бомж, насирая кучку в углу подъезда..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№56 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 20:02) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Почему все так въелись? Что плохого, что у футболиста есть чуство юмора? Он никого не оскорбил, ничего обидного не написал. На мой взгляд эти взаимные подколы нужны, это и правда весело. Ждем ответа от зенита!)


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№55 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:02) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Спартаковцы, что болелы, что игроки, похожи на бомжа, который вдруг нашел чемодан с деньгами, второй раз в жизни помылся, купил пиджак и ввалился в клуб миллионеров, где начинает гнуть пальцы и рисоваться, не понимаю, что в этом клубе каждый член тратит такую сумму на чаевые официанту.
Мемуары пишите на старости лет? Смотрите,а то вдруг,по чемодану с деньгами,срок давности не вышел..


--------------------
..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№54 Написал: RJM555 (Сегодня, 20:01) #
  • +1
  •  (7)
online

видать недалекий парень то..........самогонку ему надо рекламировать.
Регистрация: 28.02.2010
№53 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:01) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
главный пи-дераст laughing

ну зачем по себе людей судить?
есть у вас сладкая парочка да еще чуток своей голубой непосредсвенности ,
так и делайте свой замес в тихан....
это ВАШЕ личное дело)))
Цитата: CSKA-180505
Что с дурака взять...

ишаки и тут умудрились у бомжей атсосать, гыыы чамо)))


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№52 Написал: Ditrih (Сегодня, 20:00) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
какая отвратительная рожа
Регистрация: 1.06.2014
№51 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:00) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zen-it
Один кубок за всю карьеру, даааааа очень большое достижение

Спартаковцы, что болелы, что игроки, похожи на бомжа, который вдруг нашел чемодан с деньгами, второй раз в жизни помылся, купил пиджак и ввалился в клуб аристократов, где начинает гнуть пальцы и рисоваться, не понимая, что в этом клубе каждый член тратит такую сумму на чаевые официанту.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№50 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 19:59) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Просто оставлю это здесь

Ой, уж все это давно видели))
Регистрация: 25.05.2013
№49 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:59) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Это он себя затроллил а не Зенит. В который уже раз.
Глупо как-то уже, капитан..., потом стыдно будет.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№48 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 19:58) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Просто оставлю это здесь


ой простите нас))) вот честно, нам всем до пзды, простой.. пацанчик)
Регистрация: 17.07.2014
№47 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 19:57) #
  • 0
  •  (6)

Буратино-пи-дераст...Дообезьн
ничает,где нибудь шею свернут убогому.
Регистрация: 24.11.2016
№46 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:57) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: CSKA-180505
Что с дурака взять...

.
Вот не случайно образ Глушакова, у меня ассоциируется с его новогодней фотографией в шутовском колпаке. Ой, не случайно!!!!
Мысли материальны, увидел, вскользь, и сложился именно образ клоуна. Что со временем и подтвердилось, именно паяц.
Но и удивляет другое, кто-то(новостник) назвал это троллингом, видимо, он в восторге от таких "шуток", ценитель остренького, знать, недалеко от глушакова ушёл по умственному развитию.
Нарот чемпион, нарот гуляет, нарот острит..... по-своему, ему смешно, просто обоссаться.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№45 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:55) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Barmaley
Молодец. Сам припер кубок туда где его место.

Вот и получайте зафотошопленные кубки satisfied satisfied laughing
Можете МузЭй открывать.
laughing
Норм!
Виртуальный МузЭй фотошопных кубков для мифических 15миллионов болельщиков Зенита..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№44 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 19:53) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»

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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№43 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 19:53) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Еще и клику себе новую заработал, главный пи-дераст laughing
Регистрация: 5.04.2017
№42 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:53) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avlasov1981
Вся коррупция в Москве, сколько лет всю страну грабят....
И кто во главе сей отвратительной преступной группировки?


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..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
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