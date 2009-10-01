Денис Глушаков снова затроллил "Зенит" в твиттере (фото)

Звание главного "твиттераста" российского футбола у замолчавшего в соцсетях Романа Широкова стремительно перехватывает Денис Глушаков. Капитан "Спартака", ранее уже отмечавшийся в пикировках с твиттером "Зенита", снова потроллил петербуржцев после сегодняшней новости о снятии газона на "Санкт-Петербург Арене".