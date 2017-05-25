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Криштиану Роналду может быть оштрафован на 8 млн евро и приговорен к тюрьме за неуплату налогов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может быть оштрафован на €8 млн и приговорен к четырехмесячному тюремному заключению за неуплату налогов, передает радиостанция Cadena SER.

Налоговое ведомство считает, что существуют доказательства, что футболист не заплатил около €8 млн евро налога в период с 2011 по 2014 год.

Сообщается, что Роналду провел деньги, полученные от реализации своих имиджевых прав, через офшорные фирмы на Виргинских островах.

Газета.ru
Теги: Роналду
Сегодня, 09:45
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№15 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 11:58) #
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Болеет за:
«Бавария»
Договорятся! Все сначала шумные налоговые дела со знаменитостями заканчиваются сделкой. Никто не сядет, но денежку заплатит. Ну, и опять же, пиар!


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№14 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
21 месяц чего?

Условки..
У них всё, что меньше 24 месяцев,- условное наказание.

Цитата: Nister19
Я с уважением отношусь к КриРо и Месси как к футболистам. Великие. Но блин.... Какие у них зп??? Неужели не хватает на жизнь??? Зачем еще и воровать?


А миллиардеры почему всё своё состояние по оффшорам шкерят?

Причём, не только у нас, но у нас- особенно.

А цской, например, владеет некая контора Blue Castle, тоже зарегистрированная в оффшоре. Это всё, чтоб не платить налоги.

Все шкерятся по оффшорам, у некоторых- целые экономики там прячутся, просто, в деле с КриРо и Месси прокурор попался слишком принципиальный.
Особенно с Месси- они с отцом же даже заплатили уже налоги, а прокурор всё равно требовал для него реального наказания.

Может быть, даже и пиарится он на этом деле,- не каждый день удаётся таких персонажей прищемить.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№13 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 11:42) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я с уважением отношусь к КриРо и Месси как к футболистам. Великие. Но блин.... Какие у них зп??? Неужели не хватает на жизнь??? Зачем еще и воровать?


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Регистрация: 1.03.2017
№12 Написал: Serg (Сегодня, 11:35) #
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Чтобы не платить большие налоги, надо принимать гражданство РФ. Например, как Жепардье. Ещё и квартиру подарят, и министром сделают laughing


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Спартак ( Москва )
<С> ♥ ♥ ♥ bully
Регистрация: 20.01.2006
№11 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:14) #
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Цитата: dimon_1973
На пару с гномом посадить! А то жадные очень.

Роналдо отнюдь нет - он очень многим помогает, проводит акции за свой счет, дарит дома, машины, оплачивает дорогостоящее лечение совсем сторонним людям, и точно жадным его назвать нельзя.

Кстати и гнома тоже, но там другая причина - там просто пuздец жадный папа. А гном, по некоторым особенностям умственного развития, мне кажется просто не может осознать величину всех этих сумм.

Ну это как в глухой деревне выволочь из дома бухого мужика и попросить обьяснить его сумму в 100 миллионов евро. ну в лучшем случае , через минут 15 мрачных пережевываний и взгядов исподлобья - "Чё, блеать?...."

Цитата: utekay
вроде приговор вынесли 21 месяц

21 месяц чего?
Регистрация: 3.03.2007
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
А карлика посадили???

вроде приговор вынесли 21 месяц


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:59) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: nedva
В четырех словах 2 ошибки! Из культурной столицы человек, тут всё понятно...

Он хотел написать "попотник", а не "папятник"


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:53) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сгорели мы по недоразуменью -
Он за налоги сел, я - за оффшоры, -
К деньгАм любовь была, закончим споры,
А прокурор кричал , что мы ,мол, воры...

На нас двоих нагрянула ЧК,
И вот теперь мы оба с ним зека
Зэка Роналду и МессИ зека.

А в лагерях - не жизнь, а темень-тьмущая:
Кругом майданщики, кругом домушники,
Кругом ужасное к нам отношение
И очень странные поползновения.

Ну а начальству наплевать - за что и как, -
Мы для начальства - те же самые зека -
Зека Роналду и МессИ зека.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№7 Написал: lisiitigr Самый красивый город в Мире (Сегодня, 10:51) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
агенты с==***ли пусть их и сажают .. , а потеме что уж они то не платят .. денег до жопы
Регистрация: 13.06.2010
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:23) #
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: HM2018
Посадите пи.орка там ему пукалку прочистят.

Цитата: HM2018
Да здравствует разум.


Свободу Анжеле Дэвис !!!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:10) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
На пару с гномом посадить! А то жадные очень. Пускай бы за сборную тюрьмы погоняли.
Регистрация: 8.02.2011
№4 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 10:07) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Посадите пи.орка там ему пукалку прочистят. satisfied


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
№3 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:59) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Scoter
Ктож его посадит? он же папятник


В четырех словах 2 ошибки! Из культурной столицы человек, тут всё понятно...
Регистрация: 23.11.2009
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 09:53) #
  • -4
  •  (14)

А карлика посадили??? Так и отсюда отьeбитесь.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Scoter дом (Сегодня, 09:47) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ктож его посадит? он же папятник
Регистрация: 26.09.2006
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