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Криштиану Роналду может быть оштрафован на 8 млн евро и приговорен к тюрьме за неуплату налогов
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может быть оштрафован на €8 млн и приговорен к четырехмесячному тюремному заключению за неуплату налогов, передает радиостанция Cadena SER.
Налоговое ведомство считает, что существуют доказательства, что футболист не заплатил около €8 млн евро налога в период с 2011 по 2014 год.
Сообщается, что Роналду провел деньги, полученные от реализации своих имиджевых прав, через офшорные фирмы на Виргинских островах.
Газета.ru
Налоговое ведомство считает, что существуют доказательства, что футболист не заплатил около €8 млн евро налога в период с 2011 по 2014 год.
Сообщается, что Роналду провел деньги, полученные от реализации своих имиджевых прав, через офшорные фирмы на Виргинских островах.
Газета.ru
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