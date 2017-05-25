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Юрий Калитвинцев: не так важно, сколько людей на трибунах: 100 или 100 тыс. человек

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев рассказал, как он работает над психологией футболистов и как настраивает игроков перед матчами.

"Многому научился у дочери — она дипломированный психолог. Вместе с ней читал профильную литературу. Кроме того, у меня есть собственный опыт игрока. Помню, как реагировал на слова тренеров. Мне повезло, что работал со многими великими специалистами. Мой тренерский стаж — 17 лет. Понимаю, насколько важно продумывать не только матчи и тренировки, но даже установки на игру.

Наша задача – найти мотивацию. Это не должно превращаться в рутину. Установка может быть эмоциональной, это в зависимости от соперника. Меня в своё время научили, что не так важно, сколько людей на трибунах — 100 человек или 100 тысяч. Главное — не быть равнодушным", — цитирует Калитвинцева VTBRussia.
Теги: Калитвинцев Динамо
Сегодня, 16:01
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7
(5)
№7 Написал: подозрительный тип (Сегодня, 17:20) #
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Цитата в заголовка вырвана из контекста и не отражает суть монолога.желтая пресса это любит.
Регистрация: 18.08.2011
№6 Написал: Mix Казань (Сегодня, 16:37) #
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Болеет за:
«Рубин»
Цитата: FCD 1923
Цитата: Сибирячок

Конечно, вы же не для болельщиков играете , а для себя. Поэтому их у вас и нет.

Почему мне всегда кажется, что твое погоняло не "сибирячок", а "мудачек"?


Тут все просто - чтобы не выглядит дурачком, написавшим глупый коммент, надо статью до конца прочитать. Он, к сожалению, не из таких
Регистрация: 28.11.2013
№5 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 16:31) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Сибирячок
Конечно, вы же не для болельщиков играете , а для себя. Поэтому их у вас и нет.


Милок -- да болельщики дело наживное,как говорится были бы кости,а мясо нарастет -- перестань нынче финансировать по полной Зенит, Спартак или Армию и посмотрим чего останется от его болел ...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:30) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Так что сидите дома, вас никто не ждёт особо


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№3 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 16:20) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Сибирячок
Конечно, вы же не для болельщиков играете , а для себя. Поэтому их у вас и нет.

Почему мне всегда кажется, что твое погоняло не "сибирячок", а "мудачек"?
Регистрация: 19.10.2008
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 16:10) #
  • 0
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Вопрос-что там насчет изменений в составе, а то ходят разные сообщения
Регистрация: 26.01.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:10) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Конечно, вы же не для болельщиков играете , а для себя. Поэтому их у вас и нет.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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