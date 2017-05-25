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Юрий Калитвинцев: не так важно, сколько людей на трибунах: 100 или 100 тыс. человек
Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев рассказал, как он работает над психологией футболистов и как настраивает игроков перед матчами.
"Многому научился у дочери — она дипломированный психолог. Вместе с ней читал профильную литературу. Кроме того, у меня есть собственный опыт игрока. Помню, как реагировал на слова тренеров. Мне повезло, что работал со многими великими специалистами. Мой тренерский стаж — 17 лет. Понимаю, насколько важно продумывать не только матчи и тренировки, но даже установки на игру.
Наша задача – найти мотивацию. Это не должно превращаться в рутину. Установка может быть эмоциональной, это в зависимости от соперника. Меня в своё время научили, что не так важно, сколько людей на трибунах — 100 человек или 100 тысяч. Главное — не быть равнодушным", — цитирует Калитвинцева VTBRussia.
"Многому научился у дочери — она дипломированный психолог. Вместе с ней читал профильную литературу. Кроме того, у меня есть собственный опыт игрока. Помню, как реагировал на слова тренеров. Мне повезло, что работал со многими великими специалистами. Мой тренерский стаж — 17 лет. Понимаю, насколько важно продумывать не только матчи и тренировки, но даже установки на игру.
Наша задача – найти мотивацию. Это не должно превращаться в рутину. Установка может быть эмоциональной, это в зависимости от соперника. Меня в своё время научили, что не так важно, сколько людей на трибунах — 100 человек или 100 тысяч. Главное — не быть равнодушным", — цитирует Калитвинцева VTBRussia.
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