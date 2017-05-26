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Клод Макелеле продлил контракт с "Суонси"

Тренер "Суонси" Клод Макелеле продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды.

Детали нового соглашения между французским специалистом и "лебедями" не раскрываются.
Теги: Суонси
Сегодня, 17:29
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