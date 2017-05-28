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"Манчестер Сити" и "Реал" готовы заплатить за Килиана Мбаппе-Лоттина 130 млн евро

"Манчестер Сити" и "Реал" намерены заполучить форварда "Монако" Килиана Мбаппе-Лоттина, сообщает Eurosport.fr.

Английский и испанский клубы готовы заплатить за 18-летнего форварда 130 млн евро.
Теги: Манчестер Сити Реал Монако Мбаппе
Сегодня, 18:27
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