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Маурисио: так и не понял, почему Каррера от меня отказался

Защитник "Лацио" Маурисио дос Сантос, который находился в аренде у "Спартака" рассказал, что его уход из стана красно-белых остался для него неясным.

– У вас совсем нет понимания, почему Каррера от вас отказался?

– Я этого не понял. Я помогал команде во всех матчах, где меня использовали. Не знаю, расстались ли со мной по решению тренера или директоров. Мой агент сказал, что президент и директоры "Спартака" хотели меня сохранить, но Каррера захотел иначе. Думаю, что так оно и было. Уважаю решение тренера, но ухожу с поднятой головой. Я делал всё, чтобы "Спартак" стал чемпионом.

К концу чемпионата мне стало очень грустно. Уже понимал, что не останусь в "Спартаке", и проблема не в том, как я играю или как себя веду. Вероятно, дело в других ситуациях, которые оказались в голове у тренера.

– О каких ситуациях вы говорите?

– Вообще не представляю. Я каждый день тренировался больше других: первым появлялся на поле, последним уходил. Я посвящал себя футболу, поддерживал партнёров, всячески помогал. Честно говоря, я бы сам очень хотел спросить у Карреры, почему он отказался от меня, – сказал Маурисио.

Чемпионат
Теги: Маурисио Спартак
Сегодня, 11:19
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22
(1)
№22 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:20) #
  • +1
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online

Цитата: dimon_1973
А зачем вообще замена Маурисио? Помимо него есть 4 центральных защитника. Куда больше то?

Нам же не количество нужно, а качество!
Цитата: dimon_1973
А если действительно появится кто-то сильнее, то на выход надо будет ставить уже кого-то из этих четверых.

Так потому и выложил, что вдруг этот сильнее наших четверых?
Регистрация: 6.08.2008
№21 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 13:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Может, вот она - замена Маурисио?

А зачем вообще замена Маурисио? Помимо него есть 4 центральных защитника. Куда больше то? А если действительно появится кто-то сильнее, то на выход надо будет ставить уже кого-то из этих четверых. Не держать же на контрактах 3 состава.
Регистрация: 8.02.2011
№20 Написал: ramil Россия (Сегодня, 13:12) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Каррера подумал, что игрок ты хороший, вот только на следующий сезон в состав не попадёшь, а сидеть и ждать своего шанса у тебя возраст не позволяет...вот он и решил, чем каждый тур оправдываться почему в состав не ставил, решил просто отпустить тебя с высокоподнятой головой и с Медалью! smile ничего личного - это просто футбол. Лично я понял Карреру.
Регистрация: 17.05.2016
№19 Написал: Faraon13 (Сегодня, 13:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Sewer 79,
команда народная и каждый все неудачи и победы пропускает через свое сердце,хотя это не всегда легко
Регистрация: 25.04.2017
№18 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:06) #
  • +1
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online

Может, вот она - замена Маурисио? smirk
Полузащитник португальского «Порту» Хуан Фернандо Кинтеро может перебраться в российский чемпионат или MLS.

Об этом сообщает издание El Desmarque. Отметим, что в минувшем сезоне Кинтеро на базе арендного соглашения трудился на благо «Индепендьенте Медельин». Контракт Хуана Фернандо с «Порту» действует до лета 2021-го года.

Трансферная стоимость 24-летнего Кинтеро оценивается в три с половиной миллиона евро. Кто именно из российских клубов заинтересован в услугах хавбека источник не уточняет.
Регистрация: 6.08.2008
№17 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 13:02) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Уходи с поднятой головой...теперь следующее Чемпионство Спартак будет ждать 12 лет. Так что ничего ты не потеряешь....


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Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№16 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:00) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
освобождают места для негров


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№15 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:58) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Не понял он...А какой смысл Спартаку платить деньги за трансфер, если другие защитники точно не хуже, а платить за них не надо?
Регистрация: 8.02.2011
№14 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 12:50) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо за игру и отдельно за забитый гол. А так то
Бери медаль, иди домой.
Регистрация: 21.12.2010
№13 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 12:47) #
  • +2
  •  (4)
online

Не грусти, Маруся, не раскисай - ты же бойцовой породы.

Замысел тренера как неисповедим, так и неоспорим - ты же профи, понимать должен. Не всем везёт, как Кокорину.

Ты- чемпион! Хорошо провел сезон. В хорошей компании: вспоминай и радуйся! Жизнь подолжается.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№12 Написал: nedva Russia (Сегодня, 12:42) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Лацио не ставили, в Спартаке не ставили... Может стОит в себе покопаться?
Регистрация: 23.11.2009
№11 Написал: Батька (Сегодня, 12:42) #
  • +2
  •  (2)

С арсеналом дали шанс 3-0 !! Какие еще могут быть вопросы ?
Регистрация: 9.09.2016
№10 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:40) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Не потянул...Когда приходил изначально было понятно для глубины состава...Чего теперь ныть,спасибо за время в команде и удачи.
Регистрация: 3.11.2016
№9 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:22) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: Faraon13
помог нам,спасибо огромное ,но дальше нам не по пути,живи,играй ,доказывай что мы ошиблись,но хватит причитать,что тебя такого крутого не оценили и удачи в дальнейшем.

а ты, наверное, один из членов правления


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№8 Написал: Faraon13 (Сегодня, 12:16) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
если честно,уже утомил,помог нам,спасибо огромное ,но дальше нам не по пути,живи,играй ,доказывай что мы ошиблись,но хватит причитать,что тебя такого крутого не оценили и удачи в дальнейшем.
Регистрация: 25.04.2017
№7 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 12:16) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Всё это интервью говорит только о том,что челу ОЧЕНЬ понравилось быть в Спартаке.Значит,атмосфера в команде идеальная, и это здорово!


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:13) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
все кто видели игру. знают почему не остался в команде


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:05) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Смею предположить - на такую зарплату можно найти защитника и помастеровитей.
Регистрация: 14.04.2008
№4 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 11:55) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
.постоянно проигрывал и свою позицию и единоборства..вот и гуд бай.
Регистрация: 6.09.2013
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:52) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: sparwik53
Маурисио, а ты слышал что-нибудь про наш лимит, вот в этом и дело.

Причём здесь лимит?
А зачем он ВООБЩЕ нужен в Спартаке этот Маурисио?
Тут вышел на поле в матче с "Арсеналом" и ТАК КОСЯЧИЛ на своей позиции, что просто, ОЙ! angry
Да и до "Арсенала", когда выходил на поле его позиция становилась сразу "пожарной".
Я каждый день тренировался больше других: первым появлялся на поле, последним уходил. Я посвящал себя футболу, поддерживал партнёров, всячески помогал.

Погребняк, вон, в "Динамо" каждую тренировку РАБОТАЕТ ИНТЕНСИВНО И С ОГОНЬКОМ, а как только играть - "извините, я не готов: пятка болит". smile
Но у того полноценный контракт и "Динамо" просто не знает куда его спихнуть.
А у Маурисио всегор лишь аренда.
И очень хорошо!
Даже не хочу думать, что делал бы Маурисио на тренировках, заключи Спартак с ним контракт на 2-3 года: возможно даже ещё интенсивнее бы Погребняка тренировался! laughing
Пусть в своём "Лацио" "усиленно тренируется".
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: Саня1589 (Сегодня, 11:43) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: sparwik53
Маурисио, а ты слышал что-нибудь про наш лимит, вот в этом и дело.

кстати здравая мысль.
если игрок не будет играть, какой смысл его мариновать на лавке...
Регистрация: 27.01.2017
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:24) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Маурисио, а ты слышал что-нибудь про наш лимит, вот в этом и дело.
Регистрация: 20.03.2014
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