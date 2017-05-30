Маурисио: так и не понял, почему Каррера от меня отказался

Защитник "Лацио" Маурисио дос Сантос, который находился в аренде у "Спартака" рассказал, что его уход из стана красно-белых остался для него неясным.– Я этого не понял. Я помогал команде во всех матчах, где меня использовали. Не знаю, расстались ли со мной по решению тренера или директоров. Мой агент сказал, что президент и директоры "Спартака" хотели меня сохранить, но Каррера захотел иначе. Думаю, что так оно и было. Уважаю решение тренера, но ухожу с поднятой головой. Я делал всё, чтобы "Спартак" стал чемпионом.К концу чемпионата мне стало очень грустно. Уже понимал, что не останусь в "Спартаке", и проблема не в том, как я играю или как себя веду. Вероятно, дело в других ситуациях, которые оказались в голове у тренера.– Вообще не представляю. Я каждый день тренировался больше других: первым появлялся на поле, последним уходил. Я посвящал себя футболу, поддерживал партнёров, всячески помогал. Честно говоря, я бы сам очень хотел спросить у Карреры, почему он отказался от меня, – сказал Маурисио.