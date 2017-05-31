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Виталий Мутко: наш футбол – это не бизнес, а социальное явление

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал завершившийся чемпионат России.

– Начнем с только что закончившегося чемпионата России. Насколько вы довольны его организационными итогами?

– Ими никогда нельзя быть довольным на все 100 процентов. Вопросов хватает – и по организации матчей, и по качеству футбола, а также его судейства, и по заполняемости трибун.

Ну и, естественно, важнейшая составляющая – это экономика футбола. Не секрет, что многие наши клубы испытывают сегодня финансовые проблемы. Можно, конечно, встать в стороне и просто исключать тех, у кого эти проблемы становятся огромными, не давая им лицензии. Но это не наш путь. Мы должны прямо говорить, что наш футбол сегодня – не бизнес. Он в первую очередь – социальное явление, возможность и ориентир для детей в регионах страны. Поэтому клубы там терять нельзя.

Что же делать, чтобы их сохранить? Прежде всего – искать новые формы взаимодействия со спонсорами. Клубы сейчас все активнее привлекают к сотрудничеству букмекерские конторы, ищут новые модели отношений с другими организациями, более активно, чем раньше, контактируют с телевидением.

Есть вопросы и по трансляции матчей. Мы сейчас посмотрели: «Матч ТВ» показал около ста игр чемпионата. С одной стороны, неплохо, но, с другой, немалое количество качественных матчей прошло мимо массового зрителя. Тут еще очень важен ритмичный календарь и четкое время начала встреч.

– Как бы все-таки вы оценили работу департамента судейства и инспектирования РФС в нынешнем сезоне?

– Скажем так: наши судьи не выглядели хуже, чем наши команды и наши игроки. Уровень футбола и судейства у нас приблизительно одинаков. Какого-то решающего влияния на распределение мест арбитры точно не оказали, а ошибки были и будут всегда. Я бы сказал, что в нынешнем чемпионате их оказалось меньше, чем раньше, – цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 11:51
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№8 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ВИКНИКСОР
Наш футбол-это не социальное явление,а искусство под названием -цирк.


Вот только почему - то смеяться не хочется
Регистрация: 14.04.2008
№7 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 13:22) #
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Наш футбол-это не социальное явление,а искусство под названием -цирк.
Регистрация: 26.08.2010
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:18) #
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online

с. Он в первую очередь – социальное явление, возможность и ориентир для детей в регионах страны.


Ну да ориентир для детишек 1.3 лярдный контрак на три года у Манчини. Писдец как поможет детям страны.


Люди, нас ждет в этом году самый мразотный чемпионат в новейшей истории российского футбола.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 13:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Можно еще легализовать отмывку денег через клубы. smirk


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня имеют место попытки исключить спортивную составляющую из футбола в РФ. Но при этом оставляют возможность для клубов тратить гос. бюджетные средства на легионеров.
На Матч - ТВ Карпин запустил телешоу - аналог "Стань звездой".

Не за горами телешоу - аналог "Дом-2" с прямыми включениями из Монако.
Регистрация: 14.04.2008
№3 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 12:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
НАШ ФУТБОЛ – ЭТО НЕ БИЗНЕС, А СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

А Мудко - сущее недоразумение...
Регистрация: 24.09.2013
№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 12:12) #
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online

А что означает привлекать букмекерские конторы? Договорняки с ними заключать на нужный результат? Футбол - социальное явление? Ну типа как алкоголизм или наркомания? Или проституция к примеру? Ну ляпнул,так ляпнул.
Я например, вижу спорт как социальное явление, когда в 9 часов утра трибуны стадионов забиты до отказа счастливыми пенсионерами, например в той же Канаде или США. А тут нам сказки про светлое будущее к 2030 году рассказывают.
Вопрос наверное в другом. Просто не может один вице-премьер из центра, даже такой умный ,как Мутко, управлять всей страной эффективно. Как говорится, за что не возьмемся, все равно получается Политбюро ЦК КПСС.
Таким клубам, Как Спартак, Зенит, Краснодар, Локомотив, не нужны ни Мутко ни его датации.Просто нужно, чтобы таких клубов было штук 50 хотя бы. И останется у него одна кормушка-это сборная страны.
Вот прошло почти 40 лет уже, а перестройка с ускорением все буксует и теже Мутко ей управляют под красивые лозунги заботы о детях и молодежи. А на самом деле набивают себе карманы, и своим детям создают первоначальный капитал.
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: debil (Сегодня, 11:56) #
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Вот я тоже всегда говорю хохол это не национальность а состояние души соц.явление.
Регистрация: 30.06.2016
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