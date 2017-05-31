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Виталий Мутко: наш футбол – это не бизнес, а социальное явление
Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал завершившийся чемпионат России.
– Начнем с только что закончившегося чемпионата России. Насколько вы довольны его организационными итогами?
– Ими никогда нельзя быть довольным на все 100 процентов. Вопросов хватает – и по организации матчей, и по качеству футбола, а также его судейства, и по заполняемости трибун.
Ну и, естественно, важнейшая составляющая – это экономика футбола. Не секрет, что многие наши клубы испытывают сегодня финансовые проблемы. Можно, конечно, встать в стороне и просто исключать тех, у кого эти проблемы становятся огромными, не давая им лицензии. Но это не наш путь. Мы должны прямо говорить, что наш футбол сегодня – не бизнес. Он в первую очередь – социальное явление, возможность и ориентир для детей в регионах страны. Поэтому клубы там терять нельзя.
Что же делать, чтобы их сохранить? Прежде всего – искать новые формы взаимодействия со спонсорами. Клубы сейчас все активнее привлекают к сотрудничеству букмекерские конторы, ищут новые модели отношений с другими организациями, более активно, чем раньше, контактируют с телевидением.
Есть вопросы и по трансляции матчей. Мы сейчас посмотрели: «Матч ТВ» показал около ста игр чемпионата. С одной стороны, неплохо, но, с другой, немалое количество качественных матчей прошло мимо массового зрителя. Тут еще очень важен ритмичный календарь и четкое время начала встреч.
– Как бы все-таки вы оценили работу департамента судейства и инспектирования РФС в нынешнем сезоне?
– Скажем так: наши судьи не выглядели хуже, чем наши команды и наши игроки. Уровень футбола и судейства у нас приблизительно одинаков. Какого-то решающего влияния на распределение мест арбитры точно не оказали, а ошибки были и будут всегда. Я бы сказал, что в нынешнем чемпионате их оказалось меньше, чем раньше, – цитирует Мутко "Р-Спорт".
– Начнем с только что закончившегося чемпионата России. Насколько вы довольны его организационными итогами?
– Ими никогда нельзя быть довольным на все 100 процентов. Вопросов хватает – и по организации матчей, и по качеству футбола, а также его судейства, и по заполняемости трибун.
Ну и, естественно, важнейшая составляющая – это экономика футбола. Не секрет, что многие наши клубы испытывают сегодня финансовые проблемы. Можно, конечно, встать в стороне и просто исключать тех, у кого эти проблемы становятся огромными, не давая им лицензии. Но это не наш путь. Мы должны прямо говорить, что наш футбол сегодня – не бизнес. Он в первую очередь – социальное явление, возможность и ориентир для детей в регионах страны. Поэтому клубы там терять нельзя.
Что же делать, чтобы их сохранить? Прежде всего – искать новые формы взаимодействия со спонсорами. Клубы сейчас все активнее привлекают к сотрудничеству букмекерские конторы, ищут новые модели отношений с другими организациями, более активно, чем раньше, контактируют с телевидением.
Есть вопросы и по трансляции матчей. Мы сейчас посмотрели: «Матч ТВ» показал около ста игр чемпионата. С одной стороны, неплохо, но, с другой, немалое количество качественных матчей прошло мимо массового зрителя. Тут еще очень важен ритмичный календарь и четкое время начала встреч.
– Как бы все-таки вы оценили работу департамента судейства и инспектирования РФС в нынешнем сезоне?
– Скажем так: наши судьи не выглядели хуже, чем наши команды и наши игроки. Уровень футбола и судейства у нас приблизительно одинаков. Какого-то решающего влияния на распределение мест арбитры точно не оказали, а ошибки были и будут всегда. Я бы сказал, что в нынешнем чемпионате их оказалось меньше, чем раньше, – цитирует Мутко "Р-Спорт".
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