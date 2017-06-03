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Андрей Шевченко: хотелось бы, чтобы такой великий футболист, как Буффон, выиграл Лигу чемпионов

Победитель Лиги чемпионов - 2003 в составе "Милана", наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал".

"Финал Лиги чемпионов буду смотреть однозначно. В глубине души мне бы хотелось, чтобы такой великий футболист, как Буффон, выиграл Лигу чемпионов.

Поэтому болеть, наверное, буду больше за "Ювентус", - цитирует Шевченко "Комсомольская правда - Украина".
Теги: Шевченко Ювентус
Сегодня, 11:59
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:02) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Выиграет и получит "Золотой мяч"


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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