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Нападающий "Рубина" Максим Лестьенн женился

Нападающий "Рубина" Максим Лестьенн женился, сообщает официальный твиттер казанского клуба.

В прошедшем сезоне 24-летний бельгиец провел 13 матчей в чемпионате России, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Нападающий "Рубина" Максим Лестьенн женился
Теги: Лестьенн Рубин
Вчера, 23:00
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