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Криштиану Роналду - первый игрок, забивший в трех финалах ЛЧ

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду оформил дубль в финале Лиги чемпионов против "Ювентуса".

Роналду стал первым игроком, забившим в трех финалах Лиги чемпионов.
Теги: Роналду Реал Ювентус
Сегодня, 00:23
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№6 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 00:49) #
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online

Бензима дриблер таких в современном футболе мало, пусть он не забивает много, но техника владения мячом у него феноменальна и Зидан это ценит так как сам был кудесником в своё время.
Регистрация: 12.03.2017
№5 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:46) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: plast
что подтверждает что такой успех Реала был не возможен без Роналду, а вот дерево Бензема и Бэйл который похоже не тянет в Реале только тянут назад, хотя спасибо обоим за их вклад в победы клуба

У Бэйла травмы, к тому же не может он никак смириться с ролью второго. А Бензема...он еще когда у Игуаина конкуренцию выиграл, я удивлялся. Сейчас, думаю, что Мората не хуже. Хотя, Бензема все же приносит много пользы


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Регистрация: 16.08.2008
№4 Написал: rash (Сегодня, 00:44) #
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online

Uh,
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!!! А неуч это ты.
Регистрация: 5.02.2017
№3 Написал: Uh Уренгой (Сегодня, 00:39) #
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online
Болеет за:
«Барселона»
Альфредо ди Стефано в пяти финалах забивал, неуч))
Регистрация: 11.09.2010
№2 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 00:35) #
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online

По мне так этот розыгрыш ЛЧ лучший за последние 10 лет и один из лучших в новом тысячелетии.. голов было море на любой вкус, не было практически нулевых ничьих. Мне кажется в этом розыгрыше среднее количество мячей за игру очень высокое, а это и есть праздник дляболельщиков.
Регистрация: 12.03.2017
№1 Написал: plast Спб (Сегодня, 00:30) #
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online

что подтверждает что такой успех Реала был не возможен без Роналду, а вот дерево Бензема и Бэйл который похоже не тянет в Реале только тянут назад, хотя спасибо обоим за их вклад в победы клуба
Регистрация: 31.07.2010
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