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"Барселона" поздравила "Реал" с победой в Лиге чемпионов

"Барселона" поздравила "Реал" с победой в Лиге чемпионов после финального матча против "Ювентуса" - 4:1.

"Поздравляем "Реал" с выигрышем трофея в Кардиффе", - говорится в сообщении в твиттере "Барселоны".
Теги: Барселона Реал Ювентус
Сегодня, 02:13
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№1 Написал: rash (Сегодня, 03:01) #
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это по мужски
Регистрация: 5.02.2017
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