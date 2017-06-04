Даниэл Алвес: во втором тайме "Реал" просто играл лучше

Защитник "Ювентуса" Даниэл Алвес прокомментировал поражение от "Реала" (1:4) в финале Лиги чемпионов."Мы смогли сравнять счет, но во втором тайме "Реал" просто играл лучше. Я думаю, мы могли ожидать подобного от соперника. Разница лишь в том, что мы не оборонялись как обычно. Если не сохранять концентрацию и уровень интенсивности на максимуме все 90 минут, "Реал" может немедленно наказать благодаря талантливым игрокам в команде", - цитирует Алвеса Mediaset Premium.