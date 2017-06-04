Рауль: думаю, что это лучшая команда в истории "Реала"

Легендарный форвард "Реала" Рауль прокомментировал победу "королевского клуба" в финале Лиги чемпионов над "Ювентусом" (4:1)."В перерыве не покидало чувство, что что-то изменится. Так и произошло. "Реал" провёл второй тайм столь хорошо, насколько это возможно. Команда отменно использовала игровые связи, Иско включился, а полузащитники начали действовать более агрессивно. Мы быстро возвращали мяч под контроль, а, закрыв соперника на половине поля, начали создавать больше моментов, и голы пришли.Я думаю, что это лучшая команда в истории "Реала", присутствие Зинедина Зидана в ней очень важно", - приводит слова Рауля BeIN Sports.