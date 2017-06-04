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"Ювентус" заработал в Лиге Чемпионов 109 миллионов евро
"Ювентус", дошедший до финала Лиги чемпионов, где уступил "Реалу" (1:4), заработал в турнире больше остальных клубов - 109 миллионов евро.
В случае победы на счет туринского клуба поступило бы 113 миллионов евро, передает Football Italia. Победитель турнира - мадридский "Реал" - заработал только 80,9 миллионов евро, полуфиналист "Атлетико" - 59,9 миллионов евро.
В случае победы на счет туринского клуба поступило бы 113 миллионов евро, передает Football Italia. Победитель турнира - мадридский "Реал" - заработал только 80,9 миллионов евро, полуфиналист "Атлетико" - 59,9 миллионов евро.
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