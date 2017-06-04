Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Ювентус" заработал в Лиге Чемпионов 109 миллионов евро

"Ювентус", дошедший до финала Лиги чемпионов, где уступил "Реалу" (1:4), заработал в турнире больше остальных клубов - 109 миллионов евро.

В случае победы на счет туринского клуба поступило бы 113 миллионов евро, передает Football Italia. Победитель турнира - мадридский "Реал" - заработал только 80,9 миллионов евро, полуфиналист "Атлетико" - 59,9 миллионов евро.
Теги: Ювентус
Сегодня, 21:02
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.