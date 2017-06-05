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Камил Глик: браво, "Реал"! Справедливость восторжествовала

Защитник "Монако" Камил Глик прокомментировал победу "Реала" в финальном матче Лиги Чемпионов против "Ювентуса" (4:1).

"Браво, "Реал"! Справедливость восторжествовала", - написал игрок в фэйсбуке.
Теги: Реал Ювентус
Сегодня, 02:00
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