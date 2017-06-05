Андреас Гранквист: "Краснодар" предложил контракт, но настало время возвращаться домой

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист заявил, что намерен вернуться в Швецию - в "Хельсингборг"."Я получил предложение о продлении контракта, но вряд ли это устраивает меня сейчас.У нас есть дом в Хельсингборге и мы чувствуем, что настало время возвращаться домой. Скорее всего, это будет "Хельсингборг", - цитирует 32-летнего шведа Expressen.