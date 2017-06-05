Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин может выбыть на длительный срок из-за травмы, полученной в товарищеском матче с Венгрией."У Романа Зобнина — подозрение на повреждение связок коленного сустава. Обследование будет завтра в Москве. Роман, здоровья!", - говорится в твиттере сборной России.