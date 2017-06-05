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У Романа Зобнина - подозрение на повреждение связок коленного сустава

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин может выбыть на длительный срок из-за травмы, полученной в товарищеском матче с Венгрией.

"У Романа Зобнина — подозрение на повреждение связок коленного сустава. Обследование будет завтра в Москве. Роман, здоровья!", - говорится в твиттере сборной России.
Теги: Зобнин Сборная России
Вчера, 22:50
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№27 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Вчера, 23:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Здоровья, надеюсь все обойдется
Регистрация: 22.08.2007
№26 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Вчера, 23:53) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Где там Мутко и прочие наши руководители? Везите сразу парня в Германию на обследование, здесь очень важно не потерять зря времени. В Москве вряд ли нормально обследуют.
Регистрация: 2.08.2010
№25 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:52) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Это будет кошмаром. Блядь......почему так?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№24 Написал: HardWar Спб. (Вчера, 23:47) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Да в пизду такие товарняки. Это еще пару раз нашим в кость просто чудом не попали! Как спецом блин.
Регистрация: 6.11.2011
№23 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Вчера, 23:45) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Thor
хочется надеяться на лучшее ... но скорей всего кресты ... worried
Теперь мимо и КК и ЛЧ . Дзюба не зря свалил от джигита

Дзю играет только за большие бабосы. Тут чуть и Джикии не лишились из-за пижона Игорька. Сегодня многие на поле были пассажирами, не зря Черчес психовал. Многие опять на дурачка решили прокатить как на прошлом Евро.
Регистрация: 2.08.2010
№22 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Дмитрий Симонов?Подлинная учетная запись
@dmitriy_f1re
Читаю
Еще
Черчесов про Зобнина:Мне не хотелось бы опережать события. Колено чуть-чуть опухло.Болит.Завтра сделаем медобследование и будем точно знать


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№21 Написал: MAG554 UdSSR (Вчера, 23:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
не верь этим пи-лам, у них одна команда сверху- давать только позитив.

в таких случаешь цепляешься за позитив. а вдруг...
Регистрация: 21.12.2010
№20 Написал: CSKA-180505 Североморск (Вчера, 23:43) #
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Болеет за:
ЦСКА
Судя по видео,максимум боковая!
Регистрация: 24.10.2007
№19 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Вчера, 23:42) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MAG554
Обнадеживают по Матч ТВ, что возможно не так страшно, как думаем

не верь этим пи-лам, у них одна команда сверху- давать только позитив.
Регистрация: 2.08.2010
№18 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Вчера, 23:41) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Всё. Диагноз поставлен. Можно предполагать дальше. Это из области про бабок у подъезда , не более...
Регистрация: 10.01.2014
№17 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:39) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MAG554
Обнадеживают по Матч ТВ, что возможно не так страшно, как думаем


Выпью рюмку за здоровье Романа.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№16 Написал: MAG554 UdSSR (Вчера, 23:33) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Обнадеживают по Матч ТВ, что возможно не так страшно, как думаем
Регистрация: 21.12.2010
№15 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 23:30) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Весь сезон били ,лупили Романа по чем зря, а тут на ровном месте.....может все-таки обойдется., для него и сборной это катастрофа,
Регистрация: 20.03.2014
№14 Написал: oksva Спб (Вчера, 23:28) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот так . Из состава Спартака выпал , возможно , ключевой игрок . Ладно бы на КК , или ЧМ , но в " товарняке " ! . Выздоравливай скорее , парень , но предчувствия - не хорошие .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№13 Написал: Брюзга Рязань (Вчера, 23:27) #
  • +2
  •  (4)

Вот и думай теперь Федун, кто вместо.
Регистрация: 6.10.2009
№12 Написал: Климак 32 (Вчера, 23:26) #
  • +3
  •  (5)

здоровья


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014
№11 Написал: Thor (Вчера, 23:25) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
хочется надеяться на лучшее ... но скорей всего кресты ... worried
Теперь мимо и КК и ЛЧ . Дзюба не зря свалил от джигита


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009
№10 Написал: serega_user serega_user (Вчера, 23:25) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
За время чемпионата игроки столько травм не получают, сколько в сборной. Ужас!


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№9 Написал: Андрей Промес (Вчера, 23:22) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
сборная росии нпоменает щеталочку про 10 негритят дзюба дзпгоев зобнин джикеа под вопросом к КК НИКОГО НЕ ОСТАНИТЬСЯ
Регистрация: 22.04.2017
№8 Написал: бульбаш белгород (Вчера, 23:16) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Egorysche
Цитата: язва
Блеать!
За столько пустых лет появился реально вундеркинд играющий на четырёх позиций ! Лучший ..
И такое..
ну как так то?
И как мне эту сборную называть?

снимйте розовые очки, он не больше вундеркинд чем головин или миранчук

ДА ладно,не льсти им где они и где он ,особенно головин.
Регистрация: 8.05.2016
№7 Написал: Egorysche (Вчера, 23:13) #
  • -1
  •  (13)

Цитата: язва
Блеать!
За столько пустых лет появился реально вундеркинд играющий на четырёх позиций ! Лучший ..
И такое..
ну как так то?
И как мне эту сборную называть?

снимйте розовые очки, он не больше вундеркинд чем головин или миранчук
Регистрация: 26.03.2015
№6 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Вчера, 23:05) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Пошла эта сбродная накуй, сначала Дзагу добили, теперь Зобнина. Черчесова в печь, Мудько на кол!


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№5 Написал: Шмайхель (Вчера, 23:04) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Вот так и бывает - надежды,мечты..,а потом как ломом по голове..(


--------------------
..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№4 Написал: язва (Вчера, 22:58) #
  • 0
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Блеать!
За столько пустых лет появился реально вундеркинд играющий на четырёх позиций ! Лучший ..
И такое..
ну как так то?
И как мне эту сборную называть?


--------------------
"SHIGA". ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 25.09.2016
№3 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Вчера, 22:56) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
реально жалко, только когда восстановится, не факт, что заиграет на прежнем уровне и будет прогрессировать, еще одна потеря для русского футбола
Регистрация: 31.05.2016
№2 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 22:53) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну походу до конца года в лазарет.
здоровья


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: PanoV СПб (Вчера, 22:52) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Писта, конечно. Зобнина жалко.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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