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Сборная Украины проиграла Мальте, которая занимает 182-е место в рейтинге ФИФА
Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко проиграла команде Мальты в товарищеском матче.
Товарищеский матч
Украина - Мальта 0:1
Гол: Мускат Зак, 14
Украина: Пятов, Матвиенко, Кучер (Ордец, 46), Ракицкий (Кривцов, 46), Ярмоленко (Коноплянка, 46), Степаненко (Шахов, 46), Морозюк (Соболь, 46), Сидорчук (Малышев, 46), Малиновский (Цыганков, 46), Коваленко (Шепелиев, 46), Селезнёв (Беседин, 46)
Мальта: Хогг (Бонелло,46) , Мускат Александр (Биирман, 90+2), Мускат Зак (Камилери Р., 46), Файлла (Зерафа, 57), Борг (Магри, 90+3), Агиус, Фенек (Беззина, 80), Кристенсен (Камилери Д., 67), Эффионг (Мифсад, 70), Шембри (Гамбин, 61), Пизани
Предупреждения: Мускат Зак, 45, Кучер, 45
Товарищеский матч
Украина - Мальта 0:1
Гол: Мускат Зак, 14
Украина: Пятов, Матвиенко, Кучер (Ордец, 46), Ракицкий (Кривцов, 46), Ярмоленко (Коноплянка, 46), Степаненко (Шахов, 46), Морозюк (Соболь, 46), Сидорчук (Малышев, 46), Малиновский (Цыганков, 46), Коваленко (Шепелиев, 46), Селезнёв (Беседин, 46)
Мальта: Хогг (Бонелло,46) , Мускат Александр (Биирман, 90+2), Мускат Зак (Камилери Р., 46), Файлла (Зерафа, 57), Борг (Магри, 90+3), Агиус, Фенек (Беззина, 80), Кристенсен (Камилери Д., 67), Эффионг (Мифсад, 70), Шембри (Гамбин, 61), Пизани
Предупреждения: Мускат Зак, 45, Кучер, 45
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