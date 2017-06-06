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Сборная Украины проиграла Мальте, которая занимает 182-е место в рейтинге ФИФА

Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко проиграла команде Мальты в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Украина - Мальта 0:1

Гол: Мускат Зак, 14

Украина: Пятов, Матвиенко, Кучер (Ордец, 46), Ракицкий (Кривцов, 46), Ярмоленко (Коноплянка, 46), Степаненко (Шахов, 46), Морозюк (Соболь, 46), Сидорчук (Малышев, 46), Малиновский (Цыганков, 46), Коваленко (Шепелиев, 46), Селезнёв (Беседин, 46)

Мальта: Хогг (Бонелло,46) , Мускат Александр (Биирман, 90+2), Мускат Зак (Камилери Р., 46), Файлла (Зерафа, 57), Борг (Магри, 90+3), Агиус, Фенек (Беззина, 80), Кристенсен (Камилери Д., 67), Эффионг (Мифсад, 70), Шембри (Гамбин, 61), Пизани

Предупреждения: Мускат Зак, 45, Кучер, 45
Теги: Сборная Украины Сборная Мальты
Сегодня, 22:10
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№13 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 22:51) #
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Матч конечно товарищеский, но проиграть Мальте...
Регистрация: 24.10.2012
№12 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 22:21) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Делают все, чтоб не попасть к нам на ЧМ))

Они очкуют как Славик с нашей Раши,
которые с Димоном вечно телок снимали)))


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№11 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 22:20) #
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  •  (9)

Коноплянка: "Шевченко трус. Готов уйти куда угодно"
Регистрация: 10.10.2013
№10 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 22:17) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Ахахаха!


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№9 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 22:16) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Делают все, чтоб не попасть к нам на ЧМ))


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№8 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:16) #
  • +5
  •  (5)
online

Видимо гарны хлопци на Мальтийцев нехило зарядили....((
Регистрация: 28.12.2015
№7 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 22:16) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Ахахаха!


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№6 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 22:15) #
  • +2
  •  (4)

Майдания пробила очередное дно
Регистрация: 10.10.2013
№5 Написал: american boy (Сегодня, 22:14) #
  • +3
  •  (5)
online

Дно достигнуто
Регистрация: 15.09.2016
№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 22:13) #
  • +3
  •  (5)

Героям слава!
Регистрация: 10.10.2013
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:12) #
  • +4
  •  (6)
online

Мальтийцы чисто на классе победили!))
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: кандид (Сегодня, 22:12) #
  • +4
  •  (6)

Сала Украине , хероям сала !!!!
Регистрация: 29.09.2016
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:11) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
flushed


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
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