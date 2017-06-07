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СМИ: "Сандерленд" провел переговоры с Леонидом Слуцким

"Сандерленд" рассматривает возможность приглашения российского тренера Леонида Слуцкого. Как сообщает HITC, стороны уже провели переговоры.

В минувшем сезоне "черные коты" под управлением Дэвида Мойеса вылетели в Чемпионшип. Напомним, 46-летний российский специалист также может возглавить "Халл Сити".
Теги: Сандерленд Слуцкий
Сегодня, 08:52
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(1)
№7 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 09:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А что, может сразу в двух клубах, календарь разведет команды по датам, и вперед ,дерзайте ЛВ.
Регистрация: 20.03.2014
№6 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 09:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Лёня нарасхват! :)
Регистрация: 8.08.2016
№5 Написал: Schyzomaniac (Сегодня, 09:12) #
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Леонид Слуцкий рассматривает возможность покупки Сандерленда..,деньги,если чо-есть..


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Нет!,то есть-Да!
Регистрация: 31.08.2016
№4 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 09:07) #
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Болеет за:
ЦСКА
может кто и из премер-лиги позовет..)
эти тоже были на грани вылета.

14 Кристал Пэлас
15 Суонси Сити
16 Бёрнли
17 Уотфорд
Регистрация: 19.05.2015
№3 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 09:03) #
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  •  (2)

Здоровья и сил уйма! В двух клубах одновременно будет скамейки раскачивать!!!
Регистрация: 1.06.2017
№2 Написал: Чучундра (Сегодня, 09:02) #
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Уууу.А вчера был "Халл Сити".А завтра "Вест Бромвич"?За неделю переберём всю премьер лигу?))))А за Бердыевом весь город Ростов переезжает в Казань?)))))))
Регистрация: 22.05.2016
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 09:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пускай выбирает !


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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