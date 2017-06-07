СМИ: "Сандерленд" провел переговоры с Леонидом Слуцким

"Сандерленд" рассматривает возможность приглашения российского тренера Леонида Слуцкого. Как сообщает HITC, стороны уже провели переговоры.В минувшем сезоне "черные коты" под управлением Дэвида Мойеса вылетели в Чемпионшип. Напомним, 46-летний российский специалист также может возглавить "Халл Сити".