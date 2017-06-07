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Евгений Селезнев: ждем комментариев: "Зажрались, козлы"
Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев высказался относительно поражения в товарищеском матче от сборной Мальты (0:1).
"Неприятно, очень неприятно. Можно где-то сказать, что чуть-чуть стыдно, согласен. Есть официальная игра, которая намного важнее, чем матч против Мальты, будем там стараться.
Нечего комментировать. Ждем комментария людей, которые будут говорить: "Зажрались, козлы", – цитирует Селезнева телеканал "Футбол 1".
"Неприятно, очень неприятно. Можно где-то сказать, что чуть-чуть стыдно, согласен. Есть официальная игра, которая намного важнее, чем матч против Мальты, будем там стараться.
Нечего комментировать. Ждем комментария людей, которые будут говорить: "Зажрались, козлы", – цитирует Селезнева телеканал "Футбол 1".
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