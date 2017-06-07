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Евгений Селезнев: ждем комментариев: "Зажрались, козлы"

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев высказался относительно поражения в товарищеском матче от сборной Мальты (0:1).

"Неприятно, очень неприятно. Можно где-то сказать, что чуть-чуть стыдно, согласен. Есть официальная игра, которая намного важнее, чем матч против Мальты, будем там стараться.

Нечего комментировать. Ждем комментария людей, которые будут говорить: "Зажрались, козлы", – цитирует Селезнева телеканал "Футбол 1".
Теги: Сборная Украины Селезнев
Вчера, 23:55
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№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 00:19) #
  • +1
  •  (1)
online

Зажрались, козлы
Регистрация: 10.10.2013
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:03) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ждем говна в комментариях(с)


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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