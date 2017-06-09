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"Ростов" объявил об уходе вратаря Сослана Джанаева
Официальный сайт ФК "Ростов" объявил об уходе из команды вратаря Сослана Джанаева.
"За три года "Ростов" для меня стал по настоящему родным. Здесь были сыграны исторические и незабываемые игры для нас. Безусловно, эти три года стали самыми яркими в моей карьере!
Это великолепное время, которое я провел в "Ростове", я не забуду никогда! Я горжусь, что был частью этой семьи под названием ФК "Ростов".
Особенно благодарен нашим болельщикам - после побед и обидных поражений вы всегда были рядом с командой, сохраните это! Огромное спасибо каждому, кто вложил частичку себя в успех команды, каждому игроку, который сражался за нашу непобежденную крепость "Олимп-2"!
Спасибо нашему гениальному тренерскому штабу за то, что воспитали команду мужиков! Спасибо персоналу за ваш труд, вы лучшие. Часть меня всегда останется здесь! Удачи, "Ростов", - сказал Джанаев.
"За три года "Ростов" для меня стал по настоящему родным. Здесь были сыграны исторические и незабываемые игры для нас. Безусловно, эти три года стали самыми яркими в моей карьере!
Это великолепное время, которое я провел в "Ростове", я не забуду никогда! Я горжусь, что был частью этой семьи под названием ФК "Ростов".
Особенно благодарен нашим болельщикам - после побед и обидных поражений вы всегда были рядом с командой, сохраните это! Огромное спасибо каждому, кто вложил частичку себя в успех команды, каждому игроку, который сражался за нашу непобежденную крепость "Олимп-2"!
Спасибо нашему гениальному тренерскому штабу за то, что воспитали команду мужиков! Спасибо персоналу за ваш труд, вы лучшие. Часть меня всегда останется здесь! Удачи, "Ростов", - сказал Джанаев.
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