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"Ростов" объявил об уходе вратаря Сослана Джанаева

Официальный сайт ФК "Ростов" объявил об уходе из команды вратаря Сослана Джанаева.

"За три года "Ростов" для меня стал по настоящему родным. Здесь были сыграны исторические и незабываемые игры для нас. Безусловно, эти три года стали самыми яркими в моей карьере!

Это великолепное время, которое я провел в "Ростове", я не забуду никогда! Я горжусь, что был частью этой семьи под названием ФК "Ростов".

Особенно благодарен нашим болельщикам - после побед и обидных поражений вы всегда были рядом с командой, сохраните это! Огромное спасибо каждому, кто вложил частичку себя в успех команды, каждому игроку, который сражался за нашу непобежденную крепость "Олимп-2"!

Спасибо нашему гениальному тренерскому штабу за то, что воспитали команду мужиков! Спасибо персоналу за ваш труд, вы лучшие. Часть меня всегда останется здесь! Удачи, "Ростов", - сказал Джанаев.
Теги: Ростов Джанаев
Сегодня, 10:27
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17
(3)
№17 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 11:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну не знаю... По мне так этот крах был очевиден. Это лишь вопрос времени. В каком году у них весь состав из игроков аренды то был?

ЗЫ:Пришел Бердый.... распилили всё и он обратно в Казань. Там снова деньги девать некуда стало. Нужен срочно опытный, надежный и свой человек в этом деле.

Цитата: rocker31
Но как только каденция заканчивается,оставляет после себя выжженную землю-пепелище. Рубин и по сей день не смог оклиматься..

Во-первых Ростов уже был мёртв до Бердыя.
Во-вторых его самого поперли из Казани. Типа дохера тратил. Решили сменить вектор, урезав бюджет и основываться на своих молодых татар. Так что Рубин оклемываться и не собирался вовсе.
Регистрация: 28.01.2016
№16 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Босх
С интересом посмотрю за дальнейшей карьеркой Джанаева.

Джанаеву писец...

Ростову тоже...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№15 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 11:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот поэтому и хорошо,что Бердыев в Спартак не попал:- человек ездит со своим цирком по великой и необъятной... Всё выстраивает под себя и только под себя. Добивется определённых успехов,надо признать. Но как только каденция заканчивается,оставляет после себя выжженную землю-пепелище. Рубин и по сей день не смог оклиматься. Но у каждого свой стиль и на каждый товар найдётся свой покупатель...
Регистрация: 14.02.2007
№14 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:02) #
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online

Верные мои....
Регистрация: 3.03.2007
№13 Написал: SP-M (Сегодня, 10:54) #
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Цитата: Corner
Цитата: Академия
А что руководство вообще не пытается кого либо сохранить?

На куя сохранять тех, кто не хочет играть при данном раскладе. Один куй будут посматривать в сторону ухода, нет, уж лучше располагать теми, кто знает, где остался и почему..


Калачев остался . и это главное
Регистрация: 10.02.2017
№12 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 10:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
блин, это еще хорошо, что в еврокубки не попали, а то провалили бы сезон. Полкоманды валит, трендец полный.
Регистрация: 31.05.2016
№11 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Если так и будет продолжаться по одному каждый день, то вместо "МУЖИКОВ" будет команда юношей.
Регистрация: 20.03.2014
№10 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 10:49) #
  • -1
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Академия
А что руководство вообще не пытается кого либо сохранить?

На куя сохранять тех, кто не хочет играть при данном раскладе. Один куй будут посматривать в сторону ухода, нет, уж лучше располагать теми, кто знает, где остался и почему..
Регистрация: 21.05.2016
№9 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 10:42) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
мда... "мужики"...


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№8 Написал: Академия (Сегодня, 10:35) #
  • +2
  •  (4)

А что руководство вообще не пытается кого либо сохранить?
Регистрация: 20.06.2016
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 10:34) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Джанаев жене:

- Прощай дорогая!
- А куда ты теперь?
- Курбан Бекиевича пригласили на Луну...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№6 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 10:33) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tuner
Непобеждённая крепость развалилась изнутри.

Бердыев за три года, без толкового финансирования смог сделать то, к чему обычно идут десятилетиями футбольные клубы.
Если при этом тренере, при таком шикарном результате, и при таком подборе футболистов не нашлось финансирования и достойной поддержки команды в руководстве региона, то, боюсь, у Ростова очень плачевное будущее. Ибо, если не при таких обстоятельствах, то когда еще делать сильную достойную команду...
Регистрация: 25.12.2016
№5 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 10:33) #
  • +3
  •  (5)

Да, крендец Ростову. Ну хоть Европу взбудоражил
Регистрация: 23.09.2008
№4 Написал: safonas (Сегодня, 10:33) #
  • +3
  •  (5)

в Рубин к Бердыеву думаю... в любом случае удачи ему, за Ростов все 3 года очень хорошо выступал, так что ростовчанам спасибо нужно сказать ему за все!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:31) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
И куда намылился? В Спартак не надо.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 10:31) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
С интересом посмотрю за дальнейшей карьеркой Джанаева.

Джанаеву писец...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№1 Написал: tuner (Сегодня, 10:30) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Ростов»
Непобеждённая крепость развалилась изнутри.
Регистрация: 29.08.2015
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