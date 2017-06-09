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Данни признан болельщиками "Зенита" лучшим игроком сезона (видео)

Болельщики "Зенита" признали Данни лучшим игроком сезона-2016/17.

Голосование проходил в сообществе сине-бело-голубых "ВКонтакте", и Данни набрал наибольшее количество голосов - 35,2%. Второе место занял Андрей Лунев (22,1%), третье - Жулиано (20,5%).

Данни пропустил первую половину сезона, восстанавливаясь после разрыва крестообразных связок, и первый официальный матч провел 16 февраля в Лиге Европы, выйдя на замену в гостевой игре против "Андерлехта".

В весенней части чемпионата России Данни провел 12 игр, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.


ФК "Зенит"
Теги: Данни Зенит
Сегодня, 14:06
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№4 Написал: safonas (Сегодня, 14:41) #
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online

и вот таким образом награда пинком под зад...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 14:15) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Народ не обманешь!!! Народ знает, кто настоящий лидер и капитан!!! Народ всё понимает, даже тогда, когда ему пытаются всучить новых картонных героев и клоунов!!!
Регистрация: 1.06.2017
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 14:13) #
  • +2
  •  (2)
online

лучший игрок не понадобился клубу
Регистрация: 8.01.2017
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:11) #
  • +2
  •  (2)
online

вот так с луччими там поступают smiley
Регистрация: 7.12.2016
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