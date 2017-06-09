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Данни признан болельщиками "Зенита" лучшим игроком сезона (видео)
Болельщики "Зенита" признали Данни лучшим игроком сезона-2016/17.
Голосование проходил в сообществе сине-бело-голубых "ВКонтакте", и Данни набрал наибольшее количество голосов - 35,2%. Второе место занял Андрей Лунев (22,1%), третье - Жулиано (20,5%).
Данни пропустил первую половину сезона, восстанавливаясь после разрыва крестообразных связок, и первый официальный матч провел 16 февраля в Лиге Европы, выйдя на замену в гостевой игре против "Андерлехта".
В весенней части чемпионата России Данни провел 12 игр, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.
ФК "Зенит"
Голосование проходил в сообществе сине-бело-голубых "ВКонтакте", и Данни набрал наибольшее количество голосов - 35,2%. Второе место занял Андрей Лунев (22,1%), третье - Жулиано (20,5%).
Данни пропустил первую половину сезона, восстанавливаясь после разрыва крестообразных связок, и первый официальный матч провел 16 февраля в Лиге Европы, выйдя на замену в гостевой игре против "Андерлехта".
В весенней части чемпионата России Данни провел 12 игр, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.
ФК "Зенит"
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