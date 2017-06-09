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Хейко Херрлих возглавил "Байера" из Леверкузена

Хейко Херрлих стал новым главным тренером леверкузенского "Байера". Условия подписания контракта со специалистом не называются.

Херрлих сменил на этом посту Тайфуна Коркута, который возглавил "Байер" в марте нынешнего года, сменив уволенного тогда за неудовлетворительные результаты Роджера Шмидта.

Газета.ru
Теги: Байер
Сегодня, 15:40
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