Хейко Херрлих возглавил "Байера" из Леверкузена

Хейко Херрлих стал новым главным тренером леверкузенского "Байера". Условия подписания контракта со специалистом не называются.Херрлих сменил на этом посту Тайфуна Коркута, который возглавил "Байер" в марте нынешнего года, сменив уволенного тогда за неудовлетворительные результаты Роджера Шмидта.