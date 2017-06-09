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Официально: Сергей Паршивлюк присоединился к "Ростову"

"Ростов" объявил о переходе экс-защитника "Спартака" и "Анжи" Сергея Паршивлюка.

Контракт с 28-летним воспитанником красно-белых подписан на два года, передает официальный сайт ФК "Ростов".

Напомним, накануне переход Паршивлюка анонсировал Rusfootball.info.
Теги: Ростов Паршивлюк
Сегодня, 15:47
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№7 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 16:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Соглашусь..Вам есть,что доказывать!Удачи,Сергей!
Регистрация: 14.12.2011
№6 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:08) #
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online

Цитата: serega_user
3-е за 1 час smile очень оперативно работают))

А куда им деваться при таком исходе игроков.
Регистрация: 22.09.2009
№5 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 16:02) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если и дальше так будут комлектоваться, то это уже интересно, но хуже не будет. Как говориться, все отвергнутые и забытые! Им есть что доказывать себе и другим!
Регистрация: 1.06.2017
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 15:57) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи! Главное без травм


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:54) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ВИКНИКСОР
Еще Макеева в пару надо. Для стыков годится.

очень хотелось бы .годы идут а парню играть нужно


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 15:50) #
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  •  (3)

Еще Макеева в пару надо. Для стыков годится.
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:49) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
3-е за 1 час smile очень оперативно работают))


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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