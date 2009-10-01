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Дуглас Коста может продолжить карьеру в "Зените"
Полузащитник "Баварии" Дуглас Коста может стать игроком "Зенита", сообщает Sky Sport. Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.
Отмечается, что в футболисте заинтересован новый наставник "Зенита" Роберто Манчини.
В сезоне-2016/17 Коста сыграл 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал девять передач.
Отмечается, что в футболисте заинтересован новый наставник "Зенита" Роберто Манчини.
В сезоне-2016/17 Коста сыграл 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал девять передач.
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