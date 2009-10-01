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Дуглас Коста может продолжить карьеру в "Зените"

Полузащитник "Баварии" Дуглас Коста может стать игроком "Зенита", сообщает Sky Sport. Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.

Отмечается, что в футболисте заинтересован новый наставник "Зенита" Роберто Манчини.

В сезоне-2016/17 Коста сыграл 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал девять передач.
Теги: Коста Бавария Зенит Трансферы
Сегодня, 16:50
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№9 Написал: zzzzz (Сегодня, 17:39) #
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online

У Зенита сейчас не будет таких денег. Прикрыли лавочку халявщиков, но Сарсания может протащить какую-нить звезду.
Регистрация: 17.03.2017
№8 Написал: GS Москва (Сегодня, 17:11) #
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Цитата: Skyline
кто больше уток подстрелит

Таки Питер, Розенбаум напел.
Регистрация: 22.09.2009
№7 Написал: vlees1 (Сегодня, 17:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Слишком темный
Регистрация: 13.05.2017
№6 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 17:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
по количеству уток, у меня складывается ощущение, что журналисты тупо угадать хотят, кто может перейти в Зенит...

Зато не скучно! Пусть летят утки!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№5 Написал: pasha Киров (Сегодня, 17:02) #
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Уже мало-мало задолбали...А можно списком
1) кто может
2)кто отказался
3)кто просится
4)кого хотят купить
И самое главное побольше комментариев болельщиков определённого клуба, обожающих эту желтуху....


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
журналюги напоминают детей. которые играют в старую игру на приставке. кто больше уток подстрелит


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№3 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 17:02) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tfu
по количеству уток, у меня складывается ощущение, что журналисты тупо угадать хотят, кто может перейти в Зенит...

межсезонье же, это норма. А так глядишь может и угадают кого-нибудь)
Регистрация: 11.07.2006
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
по количеству уток, у меня складывается ощущение, что журналисты тупо угадать хотят, кто может перейти в Зенит...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: fc_anji Казань (Сегодня, 16:52) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Косту за 30 лямов? Это очень даже выгодно


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Локомотив вперед!
Регистрация: 1.04.2013
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