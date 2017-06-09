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Гарри Монк возглавил "Мидлсбро"

Бывший главный тренер "Лидса" Гарри Монк будет тренировать "Мидлсбро", сообщает пресс-служба клуба.

, что "Мидслбро" в минувшем сезоне вылетел из АПЛ, поэтому перед Монком будет поставлена задача возвращение клуба в АПЛ.
Теги: Мидлсбро
Сегодня, 20:29
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