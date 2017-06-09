Гарри Монк возглавил "Мидлсбро"

Бывший главный тренер "Лидса" Гарри Монк будет тренировать "Мидлсбро", сообщает пресс-служба клуба., что "Мидслбро" в минувшем сезоне вылетел из АПЛ, поэтому перед Монком будет поставлена задача возвращение клуба в АПЛ.