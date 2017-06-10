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Леонид Слуцкий: у меня нет ответа на два вопроса: куда делись таланты и куда пропал зритель

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказал мнение о главных проблемах российского футбола.

"У меня нет ответа на два вопроса в российском футболе. Куда пропал зритель? В советские времена я сам ходил на "Ротор": во второй лиге был биток всегда, 40 тысяч. А теперь…

И куда делись таланты? Многое еще зависит от возрастов. Вспомните юношеские сборные: одна "стреляет" 3–4 игроками, в следующей – ничего. Или интернат: один набор фантастический, другой – нет. Так же и с первой сборной: допустим, поколение, выигравшее Евро-2008, на мой взгляд, очень сильное. 1981–1984 годы рождения – Аршавин, Широков, Билялетдинов, Павлюченко, Березуцкие, Быстров, из того же периода Кержаков, Денисов, Погребняк.

В то же время это не единственная причина. Факт – нормальный детско-юношеский футбол у нас остался в шести-семи ведущих академиях.

Люблю приводить пример: в Белграде, где население – 2 миллиона, есть 94 детские команды. 94!!! Тогда как в миллионном Волгограде (если бы чемпионат города проводился) было бы 10–11, а в Москве с 15 миллионами в трех дивизионах выступает порядка 45. Вот и скажите мне, где чисто математически выше вероятность появления сильного игрока?" — цитирует Слуцкого "СЭ".
Теги: Слуцкий
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