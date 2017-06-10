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Станислав Черчесов: надеюсь, что до стартового матча Кубка Конфедераций мы еще прибавим

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России, ответил на вопросы относительно контрольного матча со сборной Чили.

- Как сейчас чувствует себя Федор Кудряшов?

- Болевые ощущения у Кудряшова прошли. Видимо, случился сильный ушиб, поэтому он и попросил замену.

- Почему в стартовом составе вышел Шишкин, а не Джикия?

- Это мое решение. У Джикии побаливало колено. Две тренировки он провел в щадящем режиме, а на поле должны выходить готовые игроки. Не было смысла его выпускать.

- Что вам понравилось и что не понравилось в игре вашей команды?

- Понравилось, что мы сделали небольшой, но качественный скачок по сравнению с матчем против сборной Венгрии. Порадовало, что отыгрались. Не понравилось, что пропустили. В некоторых моментах теряли мяч, когда выходили в атаку. Я поблагодарил команду за непростую игру. Надеюсь, что до стартового матча Кубка Конфедераций прибавим еще в каких-то компонентах.

- В чем заключается качественный скачок сборной?

- Это команда совершенно другого уровня. Мы чувствовали себя увереннее, контролировали мяч, опробовали новую систему. Если раньше мы использовали схему 5-3-2, то теперь - 5-4-1.

- Зрители проводили сборную аплодисментами. Такая игра способна переломить отношение к команде?

- Я не слышал, что было в Краснодаре. Я быстренько ухожу, чтобы ни ту, ни другую сторону не слышать. Сегодня, значит, болельщиков наша игра зацепила. Кстати, мы не первый раз отыгрываемся. Значит, у нас появляется характер. Если это есть, значит, мы двигаемся в верном направлении. Остальное приложится.

- Как вам стадион ФК ЦСКА, на котором сборная России сыграла впервые?

- Часто был здесь на играх ЦСКА. Хорошая аура, хороший футбольный стадион. Еще не помешала бы парочка тысяч болельщиков. А игра в целом удалась.

- Алексис Санчес вышел и создал первый гол. К его выходу оказались не готовы?

- Когда выходит игрок высокого уровня, то он часто меняет ситуацию. А Санчес многим командам уже попортил крови. Получается, и другие к нему не готовились?

- Чилийцы жаловались на то, что средний рост команды ниже, чем средний рост остальных команд на Кубке Конфедераций. Рассчитывали сыграть на стандартах?

- Мы часто отрабатывали стандарты. Это было и с Венгрией, и с Бельгией. Рады, что у нас есть такой козырь. Понятно, что стандарты — это не весь футбол, а его часть, но она иногда становится самой важной.

- Ваше мнение о сборной Чили, которую все называют фаворитом турнира…

- Я видел не только сегодняшнюю игру. Не случайно они выиграли континентальный кубок. Сильная команда, что уж тут говорить.

РФС
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 13:54
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