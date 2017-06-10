Станислав Черчесов: надеюсь, что до стартового матча Кубка Конфедераций мы еще прибавим

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России, ответил на вопросы относительно контрольного матча со сборной Чили.- Болевые ощущения у Кудряшова прошли. Видимо, случился сильный ушиб, поэтому он и попросил замену.- Это мое решение. У Джикии побаливало колено. Две тренировки он провел в щадящем режиме, а на поле должны выходить готовые игроки. Не было смысла его выпускать.- Понравилось, что мы сделали небольшой, но качественный скачок по сравнению с матчем против сборной Венгрии. Порадовало, что отыгрались. Не понравилось, что пропустили. В некоторых моментах теряли мяч, когда выходили в атаку. Я поблагодарил команду за непростую игру. Надеюсь, что до стартового матча Кубка Конфедераций прибавим еще в каких-то компонентах.- Это команда совершенно другого уровня. Мы чувствовали себя увереннее, контролировали мяч, опробовали новую систему. Если раньше мы использовали схему 5-3-2, то теперь - 5-4-1.- Я не слышал, что было в Краснодаре. Я быстренько ухожу, чтобы ни ту, ни другую сторону не слышать. Сегодня, значит, болельщиков наша игра зацепила. Кстати, мы не первый раз отыгрываемся. Значит, у нас появляется характер. Если это есть, значит, мы двигаемся в верном направлении. Остальное приложится.- Часто был здесь на играх ЦСКА. Хорошая аура, хороший футбольный стадион. Еще не помешала бы парочка тысяч болельщиков. А игра в целом удалась.- Когда выходит игрок высокого уровня, то он часто меняет ситуацию. А Санчес многим командам уже попортил крови. Получается, и другие к нему не готовились?- Мы часто отрабатывали стандарты. Это было и с Венгрией, и с Бельгией. Рады, что у нас есть такой козырь. Понятно, что стандарты — это не весь футбол, а его часть, но она иногда становится самой важной.- Я видел не только сегодняшнюю игру. Не случайно они выиграли континентальный кубок. Сильная команда, что уж тут говорить.