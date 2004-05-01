Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
07:17
Василий Березуцкий: Слуцкий - один из немногих тренеров, который не побоялся пробить эту стену башкой и поехать за границу (15)
Василий Березуцкий: Слуцкий - один из немногих тренеров, который не побоялся пробить эту стену башкой и поехать за границу (15)
Вчера 23:45
Артем Дзюба во вторник пройдёт обследование в Риме (7)
Артем Дзюба во вторник пройдёт обследование в Риме (7)
Вчера 23:41
Германия забила 7 мячей Сан-Марино (1)
Германия забила 7 мячей Сан-Марино (1)
Вчера 23:28
"Динамо" начало сбор в Болгарии
"Динамо" начало сбор в Болгарии
Вчера 23:18
Виктор Нильссон-Линделеф перешел в "Манчестер Юнайтед" (1)
Виктор Нильссон-Линделеф перешел в "Манчестер Юнайтед" (1)
Вчера 22:28
Раджа Найнгголан продлит контракт с "Ромой"
Раджа Найнгголан продлит контракт с "Ромой"
Вчера 22:17
Вагнер Лав может продолжить карьеру в "Галатасарае" (1)
Вагнер Лав может продолжить карьеру в "Галатасарае" (1)
Вчера 22:06
Андрей Шевченко: игра с Финляндией - главная для сборной Украины, работа велась под неё (2)
Андрей Шевченко: игра с Финляндией - главная для сборной Украины, работа велась под неё (2)
Вчера 21:00
Сборная Дании одержала победу над Казахстаном
Сборная Дании одержала победу над Казахстаном
Вчера 20:29
"Енисей" продлил контракты с тремя футболистами (2)
"Енисей" продлил контракты с тремя футболистами (2)
Вчера 20:26
Ивелин Попов: хочу остаться в "Спартаке" (7)
Ивелин Попов: хочу остаться в "Спартаке" (7)
Кузница талантов. Самые популярные выпускники школы ЦСКА современности
Пока один из самых крутых игроков ЦСКА Александр Головин собирается в Лондон, мы вспоминаем о заслуженных "армейцах", прошедших через "красно-синюю" школу. Rusfootball.info открывает серию материалов о самых именитых выпускниках отечественных футбольных академий.
5. Ренат Янбаев
С десяти лет Ренат занимался в детско-юношеской школе ЦСКА. Проиграв в дубле до 2004 года, Ренат не сумел пробиться в основной состав и отправился в турне по первому дивизиону, пока в 2007 не оказался в московском "Локомотиве". Янбаев довольно быстро стал игроком основного состава, мог уехать в другие топ-клубы нашего чемпионата, но остался в "Локо". После того, как Ренат проиграл конкуренцию Ещенко, он съездил в "Зенит" (сезонная аренда). На данный момент выступает за "железнодорожников". Лучшим командным показателем Янбаева являются серебряные медали ("Зенит" - 2012/2013).
В сборной России Янбаев дебютировал в 2008 (в матче против Сербии) и сыграл всего 12 матчей.
"Как попал в ЦСКА? У нас в Ногинске играл парень 1983 года рождения. Он просто поговорил с кем-то и предложил поехать на просмотр. Причем сначала я играл за ребят, которые были на год старше. Уже потом меня перевели в команду моего возраста. А поехали мы втроем: я и два друга. Ребята в итоге перестали заниматься, а я остался. Вместе со мной заиграл Никита Баженов. В детстве мы часто играли вместе"
Награды:
Обладатель Кубка Росии - 2014/2015, 2016/2017.
4. Георгий Щенников
Левый защитник закончил ДЮСШ ПФК ЦСКА в 2007 (при этом начинал свой футбольный путь он в качестве форварда). Большую часть времени следующего сезона Георгий провёл в молодёжке. В матчах основного состава он лишь дважды выходил на замену (игра против "Депортиво" в рамках кубка УЕФА и встреча с "Торпедо" из Владимира в кубке России). Сменивший Валерия Газаева Артур Зико давал Щенникову гораздо больше возможностей проявить себя на поле, и вскоре Георгий стал одним из игроков основного состава.
Георгий продолжает выступать за ПФК ЦСКА и, судя по всему, не горит желанием уходить куда-либо из родного, воспитавшего его клуба. С переменным успехом Щенников конкурирует на своей позиции с Кириллом Набабкиным. Оба игрока получают игровое время, поскольку весьма сложно сказать, кто из футболистов выглядит явно лучше и больше достоин однозначного места в старте. На данный момент Щенников отыграл за "армейцев" 210 матчей и забил один (зато насколько важный!) мяч в 1/4 финала кубка России "Тереку".
В 2012 году Щенников дебютировал в составе сборной России в матче против Кот-д’Ивуара. Перед чемпионатом мира в Бразилии Капелло включил Георгия в окончательный состав национальной команды, но на мундиале Щенников ни разу не вышел на поле. На его месте главный тренер сборной предпочитал видеть Дмитрия Комбарова из "Спартака".
За последние годы Щенников прибавил в атакующих действиях, стал посмелее действовать впереди, брать на себя игру. Если раньше зачастую Георгий не знал, что ему делать с мячом, когда он оказывался перед штрафной площадью соперника, то теперь крайний защитник вполне сносно исполняет кроссы и обыгрывается с партнёрами.
Награды:
чемпион России (2) - 2012/2013, 2013/2014, 2015/2017;
обладатель Кубка России (3) - 2008/09, 2010/11, 2012/13;
обладатель Суперкубка России (3) - 2009, 2013, 2014.
В 2009 году Георгий Щенников был признан лучшим молодым игроком сезона.
На десерт - единственный гол защитника в составе "армейцев":
3. Игорь Семшов
Несмотря на то, что Игорь Семшов закончил школу ЦСКА, запомнился он совсем не как "армеец". Отыграв год за дубль в 1995, Игорь провёл в составе главной команды лишь два сезона, выйдя на поля десяток раз и однажды забив. После этого Семшов оказался в московском "Торпедо", где стал ключевым игроком и местной легендой.
В составе "чёрно-белых" Игорь задержался аж на семь лет. В 2000 году "автозаводцам" удалось завоевать бронзовые медали чемпионата России, что так и осталось наивысшим достижением Семшова на внутренней арене (он занимал третье место ещё в 2008 (с "Динамо") и 2009 (с "Зенитом"). Четырежды став лучшим футболистом сезона в "Торпедо" (по опросу болельщиков), некогда "армеец" переехал в "Динамо".
Семшов считался одним из лучших центральных полузащитников России, наравне с Зыряновым и Денисовым, вместе с которыми он поиграл в "Зените". Национальная команда так же не обошла Игоря вниманием - Семшов выступил на чемпионатах Европы 2004 и 2008 и на чемпионате Мира в 2002.
14 февраля 2015 года Семшов заявил о завершении карьеры. Игорь занимает третье место по количеству проведённых матчей (433) и седьмое место (98) по количеству забитых мячей в истории чемпионатов России.
"Почему я играл в "Торпедо", "Зените" и "Динамо", хотя воспитывался в ЦСКА? Ну, у "армейцев" я начинал, сначала в дубле, потом, когда команда с уходом Тарханова развалилась, я был выставлен на трансфер, откуда Тарханов взял меня в Торпедо. У каждого игрока в его карьере есть тренер, который должен был в тебя поверить, помочь перейти из юношеского футбола во взрослый. У меня таким тренером был Тарханов, который, можно сказать, стал для меня Учителем, который увидел, доверил, оставил и подтянул".
2. Роман Широков
Ныне завершивший карьеру футболист - самая неоднозначная личность в нашем списке. Впрочем, это не слишком удивительно, стоит только посмотреть, как долго и какими путями экс-капитан сборной России пришёл к спортивному успеху.
С 1998 по 2001 года Широков выступал за ЦСКА-2 (56 матчей, 3 гола), после чего отправился в аренду в "Торпедо-ЗИЛ". Непростой характер и пристрастие к алкоголю существенно осложнили дальнейшую жизнь футболиста - за шесть лет Широков сменил несколько команд, пока не сумел закрепиться в ФК Химки и отыграть за один клуб полноценный сезон.
В 2008 году Роман подписал контракт с "Зенитом". В составе питерской команды Широков и выиграл уйму трофеев, среди которых особняком стоят Кубок и Суперкубок УЕФА. После продолжительного конфликта с главным тренером и болельщиками Роман съездил в аренду в "Краснодар", а потом отправился в московский "Спартак".
Уже на излете карьеры Роман вернулся к "армейцам". Было сразу понятно, что долго он не отыграет, сказывался возраст, но и за короткий промежуток Широков успел кое-что выиграть с "красно-синими". В сезоне 2015-2016 ЦСКА стал чемпионом и уступил в Кубке только в финале. Несмотря на упреки в медлительности и ленивой манере игры, в некоторых матчах Широков смотрелся не совсем уж и плохо.
Широков долгое время был одним из сильнейших футболистов с российским паспортом. Скандальные характер часто мешал ему, но если получалось поймать Романа в нужном настроении в последние годы - это был самый крутой распасовщик среди партнёров по сборной. Именно с его отсутствие, например, многие специалисты связывали провал Капелло на Чемпионате Мира. Сборной тогда действительно не хватало креатива впереди, не хватало интеллектуального футболиста, способного широко видеть поле и партнёров, различать потенциально опасные ходы и использовать их.
Сейчас Широков играет в футбол на любительском уровне, а иногда взрывает футбольную аудиторию интернета высказываниями, будто бы он может возобновить карьеру, нужно только дождаться достойного предложения. Впрочем, решиться ли кто-нибудь взять столь скандального игрока, да и в таком возрасте, ведь даже ЦСКА он покинул не без ссор? Если только московский "Арарат" - подобный пиар будет молодому клубу только на пользу. Напоследок фраза самого Романа о родном клубе:
"Как отношусь к фразе в мой адрес: "Конем был - конем и остался?" Если я воспитанник ЦСКА, так и есть. Мне ничего плохого там не делали, меня воспитали, дали хорошее футбольное образование – почему я тогда должен становиться кем-то другим? Я практически полжизни провел в этой команде".
Награды (все - в составе "Зенита"):
Чемпион России (2) - 2010, 2011/2012, 2015/2016;
Обладатель Кубка России - 2009/2010;
Обладатель Суперкубка России (2) - 2008, 2011;
Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА - 2007/2008.
1. Игорь Акинфеев
Нынешний капитан и лидер "армейцев", а также главный вратарь сборной России первый свой матч провёл в 2003 году, выйдя на второй тайм кубкового противостояния с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Примерно через месяц Акинфеев дебютировал в РФПЛ. Игорь вышел на поле в матче против "Крыльев Советов" и сразу же "взял" одиннадцатиметровый удар. Молодой парнишка мгновенно привлёк к себе внимание и с тех пор является одним из важнейших лиц в жизни "красно-синих".
Большинством современников Игорь считается лучшим голкипером России, - если можно сказать громко и пафосно, Львом Яшином современности. Акинфеев не раз говорил о том, что ЦСКА покидать никогда не собирается и до сих пор выступает в клубе, где он и вырос. Вместе с "армейцами" Игорь завоевал множество титулов и перенёс две тяжелейших травмы - разрывы крестообразных связок.
«Может, эти четыре буквы для кого-то пустой звук, но для меня – нет. Я вырос в манеже, 12 лет ездил на тренировки в одно и то же место. Для меня это действительно второй дом. Когда я приезжаю в нынешний офис ЦСКА, я вижу, как мне рады, как меня любят. Если иного нашего игрока за неделю и вовсе можно там не встретить, то я там бываю почти каждый день и общаюсь со всеми работниками. Мне это доставляет удовольствие. Это не то чтобы моя фишка. Просто понимаю, что я часть семьи». (Игорь Акинфеев)
Сейчас можно уже практически с уверенностью говорить, Игорь свой пик карьеры уже пережил. В некоторых моментах Акинфеев явно себя бережёт, вспоминая о больном колене, бывает, грубо ошибается в наиважнейших матчах. В году так 2008 Акинфеев имел все возможности поиграть в Европе, в Испании или Италии (для Англии всё-таки низок - могут просто затоптать), но не решился и остался в стане "армейцев". Теперь его уже вряд ли возьмут в иностранные топ-чемпионаты, что очень жаль, - последить за Акинфеевым на чужбине было бы крайне интересно.
Но несмотря на спад, на некоторые ошибки, Акинфеев продолжает оставаться номером один в России. Конкуренты ошибаются не реже (Лодыгин, Беленов, Ребров), да и выручают не то, чтобы активней. И пусть хейтеры продолжают изнывать, напоминая о серии в Лиге Чемпионов, - ворота сборной по-прежнему, если не случиться чего-то страшного, будет охранять он.
Награды:
Чемпион России (5) - 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/2016;
Обладатель Суперкубка России (6) - 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014;
Обладатель Кубка России (6) - 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13;
Обладатель Кубка УЕФА - 2004/05.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
5. Ренат Янбаев
С десяти лет Ренат занимался в детско-юношеской школе ЦСКА. Проиграв в дубле до 2004 года, Ренат не сумел пробиться в основной состав и отправился в турне по первому дивизиону, пока в 2007 не оказался в московском "Локомотиве". Янбаев довольно быстро стал игроком основного состава, мог уехать в другие топ-клубы нашего чемпионата, но остался в "Локо". После того, как Ренат проиграл конкуренцию Ещенко, он съездил в "Зенит" (сезонная аренда). На данный момент выступает за "железнодорожников". Лучшим командным показателем Янбаева являются серебряные медали ("Зенит" - 2012/2013).
В сборной России Янбаев дебютировал в 2008 (в матче против Сербии) и сыграл всего 12 матчей.
"Как попал в ЦСКА? У нас в Ногинске играл парень 1983 года рождения. Он просто поговорил с кем-то и предложил поехать на просмотр. Причем сначала я играл за ребят, которые были на год старше. Уже потом меня перевели в команду моего возраста. А поехали мы втроем: я и два друга. Ребята в итоге перестали заниматься, а я остался. Вместе со мной заиграл Никита Баженов. В детстве мы часто играли вместе"
Награды:
Обладатель Кубка Росии - 2014/2015, 2016/2017.
4. Георгий Щенников
Левый защитник закончил ДЮСШ ПФК ЦСКА в 2007 (при этом начинал свой футбольный путь он в качестве форварда). Большую часть времени следующего сезона Георгий провёл в молодёжке. В матчах основного состава он лишь дважды выходил на замену (игра против "Депортиво" в рамках кубка УЕФА и встреча с "Торпедо" из Владимира в кубке России). Сменивший Валерия Газаева Артур Зико давал Щенникову гораздо больше возможностей проявить себя на поле, и вскоре Георгий стал одним из игроков основного состава.
Георгий продолжает выступать за ПФК ЦСКА и, судя по всему, не горит желанием уходить куда-либо из родного, воспитавшего его клуба. С переменным успехом Щенников конкурирует на своей позиции с Кириллом Набабкиным. Оба игрока получают игровое время, поскольку весьма сложно сказать, кто из футболистов выглядит явно лучше и больше достоин однозначного места в старте. На данный момент Щенников отыграл за "армейцев" 210 матчей и забил один (зато насколько важный!) мяч в 1/4 финала кубка России "Тереку".
В 2012 году Щенников дебютировал в составе сборной России в матче против Кот-д’Ивуара. Перед чемпионатом мира в Бразилии Капелло включил Георгия в окончательный состав национальной команды, но на мундиале Щенников ни разу не вышел на поле. На его месте главный тренер сборной предпочитал видеть Дмитрия Комбарова из "Спартака".
За последние годы Щенников прибавил в атакующих действиях, стал посмелее действовать впереди, брать на себя игру. Если раньше зачастую Георгий не знал, что ему делать с мячом, когда он оказывался перед штрафной площадью соперника, то теперь крайний защитник вполне сносно исполняет кроссы и обыгрывается с партнёрами.
Награды:
чемпион России (2) - 2012/2013, 2013/2014, 2015/2017;
обладатель Кубка России (3) - 2008/09, 2010/11, 2012/13;
обладатель Суперкубка России (3) - 2009, 2013, 2014.
В 2009 году Георгий Щенников был признан лучшим молодым игроком сезона.
На десерт - единственный гол защитника в составе "армейцев":
3. Игорь Семшов
Несмотря на то, что Игорь Семшов закончил школу ЦСКА, запомнился он совсем не как "армеец". Отыграв год за дубль в 1995, Игорь провёл в составе главной команды лишь два сезона, выйдя на поля десяток раз и однажды забив. После этого Семшов оказался в московском "Торпедо", где стал ключевым игроком и местной легендой.
В составе "чёрно-белых" Игорь задержался аж на семь лет. В 2000 году "автозаводцам" удалось завоевать бронзовые медали чемпионата России, что так и осталось наивысшим достижением Семшова на внутренней арене (он занимал третье место ещё в 2008 (с "Динамо") и 2009 (с "Зенитом"). Четырежды став лучшим футболистом сезона в "Торпедо" (по опросу болельщиков), некогда "армеец" переехал в "Динамо".
Семшов считался одним из лучших центральных полузащитников России, наравне с Зыряновым и Денисовым, вместе с которыми он поиграл в "Зените". Национальная команда так же не обошла Игоря вниманием - Семшов выступил на чемпионатах Европы 2004 и 2008 и на чемпионате Мира в 2002.
14 февраля 2015 года Семшов заявил о завершении карьеры. Игорь занимает третье место по количеству проведённых матчей (433) и седьмое место (98) по количеству забитых мячей в истории чемпионатов России.
"Почему я играл в "Торпедо", "Зените" и "Динамо", хотя воспитывался в ЦСКА? Ну, у "армейцев" я начинал, сначала в дубле, потом, когда команда с уходом Тарханова развалилась, я был выставлен на трансфер, откуда Тарханов взял меня в Торпедо. У каждого игрока в его карьере есть тренер, который должен был в тебя поверить, помочь перейти из юношеского футбола во взрослый. У меня таким тренером был Тарханов, который, можно сказать, стал для меня Учителем, который увидел, доверил, оставил и подтянул".
2. Роман Широков
Ныне завершивший карьеру футболист - самая неоднозначная личность в нашем списке. Впрочем, это не слишком удивительно, стоит только посмотреть, как долго и какими путями экс-капитан сборной России пришёл к спортивному успеху.
С 1998 по 2001 года Широков выступал за ЦСКА-2 (56 матчей, 3 гола), после чего отправился в аренду в "Торпедо-ЗИЛ". Непростой характер и пристрастие к алкоголю существенно осложнили дальнейшую жизнь футболиста - за шесть лет Широков сменил несколько команд, пока не сумел закрепиться в ФК Химки и отыграть за один клуб полноценный сезон.
В 2008 году Роман подписал контракт с "Зенитом". В составе питерской команды Широков и выиграл уйму трофеев, среди которых особняком стоят Кубок и Суперкубок УЕФА. После продолжительного конфликта с главным тренером и болельщиками Роман съездил в аренду в "Краснодар", а потом отправился в московский "Спартак".
Уже на излете карьеры Роман вернулся к "армейцам". Было сразу понятно, что долго он не отыграет, сказывался возраст, но и за короткий промежуток Широков успел кое-что выиграть с "красно-синими". В сезоне 2015-2016 ЦСКА стал чемпионом и уступил в Кубке только в финале. Несмотря на упреки в медлительности и ленивой манере игры, в некоторых матчах Широков смотрелся не совсем уж и плохо.
Широков долгое время был одним из сильнейших футболистов с российским паспортом. Скандальные характер часто мешал ему, но если получалось поймать Романа в нужном настроении в последние годы - это был самый крутой распасовщик среди партнёров по сборной. Именно с его отсутствие, например, многие специалисты связывали провал Капелло на Чемпионате Мира. Сборной тогда действительно не хватало креатива впереди, не хватало интеллектуального футболиста, способного широко видеть поле и партнёров, различать потенциально опасные ходы и использовать их.
Сейчас Широков играет в футбол на любительском уровне, а иногда взрывает футбольную аудиторию интернета высказываниями, будто бы он может возобновить карьеру, нужно только дождаться достойного предложения. Впрочем, решиться ли кто-нибудь взять столь скандального игрока, да и в таком возрасте, ведь даже ЦСКА он покинул не без ссор? Если только московский "Арарат" - подобный пиар будет молодому клубу только на пользу. Напоследок фраза самого Романа о родном клубе:
"Как отношусь к фразе в мой адрес: "Конем был - конем и остался?" Если я воспитанник ЦСКА, так и есть. Мне ничего плохого там не делали, меня воспитали, дали хорошее футбольное образование – почему я тогда должен становиться кем-то другим? Я практически полжизни провел в этой команде".
Награды (все - в составе "Зенита"):
Чемпион России (2) - 2010, 2011/2012, 2015/2016;
Обладатель Кубка России - 2009/2010;
Обладатель Суперкубка России (2) - 2008, 2011;
Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА - 2007/2008.
1. Игорь Акинфеев
Нынешний капитан и лидер "армейцев", а также главный вратарь сборной России первый свой матч провёл в 2003 году, выйдя на второй тайм кубкового противостояния с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Примерно через месяц Акинфеев дебютировал в РФПЛ. Игорь вышел на поле в матче против "Крыльев Советов" и сразу же "взял" одиннадцатиметровый удар. Молодой парнишка мгновенно привлёк к себе внимание и с тех пор является одним из важнейших лиц в жизни "красно-синих".
Большинством современников Игорь считается лучшим голкипером России, - если можно сказать громко и пафосно, Львом Яшином современности. Акинфеев не раз говорил о том, что ЦСКА покидать никогда не собирается и до сих пор выступает в клубе, где он и вырос. Вместе с "армейцами" Игорь завоевал множество титулов и перенёс две тяжелейших травмы - разрывы крестообразных связок.
«Может, эти четыре буквы для кого-то пустой звук, но для меня – нет. Я вырос в манеже, 12 лет ездил на тренировки в одно и то же место. Для меня это действительно второй дом. Когда я приезжаю в нынешний офис ЦСКА, я вижу, как мне рады, как меня любят. Если иного нашего игрока за неделю и вовсе можно там не встретить, то я там бываю почти каждый день и общаюсь со всеми работниками. Мне это доставляет удовольствие. Это не то чтобы моя фишка. Просто понимаю, что я часть семьи». (Игорь Акинфеев)
Сейчас можно уже практически с уверенностью говорить, Игорь свой пик карьеры уже пережил. В некоторых моментах Акинфеев явно себя бережёт, вспоминая о больном колене, бывает, грубо ошибается в наиважнейших матчах. В году так 2008 Акинфеев имел все возможности поиграть в Европе, в Испании или Италии (для Англии всё-таки низок - могут просто затоптать), но не решился и остался в стане "армейцев". Теперь его уже вряд ли возьмут в иностранные топ-чемпионаты, что очень жаль, - последить за Акинфеевым на чужбине было бы крайне интересно.
Но несмотря на спад, на некоторые ошибки, Акинфеев продолжает оставаться номером один в России. Конкуренты ошибаются не реже (Лодыгин, Беленов, Ребров), да и выручают не то, чтобы активней. И пусть хейтеры продолжают изнывать, напоминая о серии в Лиге Чемпионов, - ворота сборной по-прежнему, если не случиться чего-то страшного, будет охранять он.
Награды:
Чемпион России (5) - 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/2016;
Обладатель Суперкубка России (6) - 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014;
Обладатель Кубка России (6) - 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13;
Обладатель Кубка УЕФА - 2004/05.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.