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СМИ: сборная Бразилии хочет сыграть против России для адаптации к условиям ЧМ

Бразильская конфедерация футбола ведет переговоры о проведении товарищеского матча со сборной России, информирует O Globo.

Фигурируют две даты - ноябрь 2017 года или март 2018-го. Сообщается, что тренерский штаб Бразилии считает, что футболистам важно адаптироваться к новому климату, культуре и болельщикам в преддверии ЧМ-2018.
Теги: Сборная Бразилии
Сегодня, 14:33
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 14:37) #
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культуре это в бар надо , а не на стадион)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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