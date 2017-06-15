СМИ: сборная Бразилии хочет сыграть против России для адаптации к условиям ЧМ

Бразильская конфедерация футбола ведет переговоры о проведении товарищеского матча со сборной России, информирует O Globo.Фигурируют две даты - ноябрь 2017 года или март 2018-го. Сообщается, что тренерский штаб Бразилии считает, что футболистам важно адаптироваться к новому климату, культуре и болельщикам в преддверии ЧМ-2018.